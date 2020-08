| Neue Staffel bei SAT.1

Ein Mitglied der Kelly Family, eine frühere Weltklasse-Tennisspielerin und diverse Serien- und Reality-Stars: Die Kandidaten der neuen "Promi Big Brother"-Staffel stehen bis auf wenige Ausnahmen fest. Vier weitere kommen noch in der ersten Sendung dazu.

SAT.1 veröffentlichte am Montagmorgen zwölf Teilnehmer der Staffel. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet. U.a. ziehen Claudia Kohde-Kilsch, ehemalige Wimbledon-Siegerin im Doppel und mittlerweile SPD-Politikerin, sowie Kathy Kelly ins "Big Brother"-Haus. "Ich bin Reality-TV-Fan. Beim Zuschauen habe ich mir immer vorgestellt, wie es wohl ist, selbst dabei zu sein", sagte Kohde-Kilsch, die es im Einzel auf Platz vier, im Doppel auf Platz drei der Tennis-Weltrangliste schaffte.

Und Kathy Kelly? Die hat ihrer Familie gar nichts von ihren "Promi Big Brother"-Plänen erzählt. "Meinem Sohn sage ich es erst ein paar Tage vor der Quarantäne, meiner Familie gar nicht. Die werden es ja dann aus der Presse erfahren", sagt sie. Wie der Rest der Kelly Family darauf wohl reagiert?

Außerdem mit dabei sind Senay Güler, bekannt als DJ und aus der Serie "4 Blocks", Elene Lucia Ameur ("Berlin Tag & Nacht"), Luxusgirl Emmy Russ sowie Mischa Mayer, der durch die Dating-Show "Love Island" als "Beton-Mischa" bekannt wurde.

Schon vorher wurden "GZSZ"-Schauspielerin Jasmin Tawil, QVC-Moderator Sascha Heyna, Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold ("Modeste-Song"), die frühere Schweizer "Bachelorette" Adela Smajic, Comedian Udo Bönstrup und "Berlin – Tag & Nacht"-Schauspielerin Saskia Beecks in der Gerüchteküche gehandelt. SAT.1 hat auch ihre Teilnahme bestätigt. Beecks allerdings entschied sich kurz vor dem Start der Show gegen eine Teilnahme, für sie rückt Jenny Frankhauser nach.

Die neue "Big Brother"-Staffel dauert in diesem Jahr drei statt der üblichen zwei Wochen. Am Freitag, 7. August, geht es zur Primetime um 20.15 Uhr los. Auch montags wird zur Primetime gesendet, an den anderen Tagen um 22.15 Uhr.

Die Teilnehmer von "Promi Big Brother" im Überblick:

Elene Lucia Ameur

Udo Bönstrup

Senay Güler

Sascha Heyna

Ikke Hüftgold

Claudia Kohde-Kilsch

Kathy Kelly

Mischa Mayer

Emmy Russ

Adela Smajic

Jasmin Tawil

Nachrückerin: Jenny Frankhauser

In der großen Startshow am Freitag, 7. August, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn, begrüßen Jochen Schropp und Marlene Lufen vier weitere Bewohner, die live die Welt von "Promi Big Brother" betreten und sich dann in die Hände des großen Bruders begeben werden. Wie werden sie auf ihre neue Herberge und auf ihre zwölf Mitbewohner reagieren?

