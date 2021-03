Promis unter Palmen 2021: Kandidaten, Start und Sendetermine der 2. Staffel

Die erste Staffel von "Promis unter Palmen" ging wegen eines Mobbing-Skandals als unrühmliches Kapitel in die Geschichte des Reality TV ein. Nun schickt SAT.1 die nächsten Kandidaten nach Thailand.

Dieses Trash-TV kam während des ersten Corona-Lockdowns gerade recht. Vor laufenden Kameras zofften sich im Frühjahr 2020 Promis wie Désirée Nick, Roland Schill, Matthias Mangiapane, Carina Spack oder Claudia Obert nach Lust und Laune. Als sich dann aber eine Dynamik entwickelte, in der die Society-Lady Obert allein gegen alle zu stehen schien, ging vielen Zuschauern das zu weit. Mobbing-Vorwürfe wurden laut, SAT.1 nahm eine besonders kritisierte Folge sogar zeitweise aus der Mediathek.

Man darf gespannt sein, ob der Sendung und den Teilnehmern der feine Balanceakt zwischen Trash-Unterhaltung und menschlichem Anstand in der zweiten Staffel besser gelingt. Eines ist klar: 2021 sind bei "Promis unter Palmen" echte Reality-Profis am Werk. Melanie Müller triumphierte einst im "Dschungelcamp", Willi Herren ist in solchen Formaten Dauergast und Elena Miras konnte in den vergangenen Jahren zwischen "Love Island", "Sommerhaus" und Dschungel ordentlich Trash-Erfahrung sammeln.

Insgesamt haben sich zwölf Promis auf den Weg nach Thailand gemacht, wo die zweite Staffel gedreht wird. Sie kämpfen um die goldenen Kokosnuss und 100.000 Euro Siegprämie.

Starttermin steht fest

Ausgestrahlt wird die zweite Staffel von "Promis unter Palmen" ab dem 12. April 2021 immer montags ab 20.15 Uhr bei SAT.1. Wer die neuen Folgen schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im TV sehen möchte, wird bei Streaming-Anbieter Joyn fündig. Hier sind die Folgen bereits eine Woche zuvor auf Abruf zu sehen. Einiges zu besprechen geben wird es jeweils im Anschluss in "Promis unter Palmen - die Late Night Show" live. Die erste After-Show-Sendung läuft im Anschluss an die erste "Promis unter Palmen"-Folge ebenfalls bei SAT.1, die weiteren Folgen dann auf sixx und Joyn.

Das sind die Kandidaten bei Promis unter Palmen:

Giulia Siegel

Prinz Marcus von Anhalt

Melanie Müller

Willi Herren

Patricia Blanco

Chris Töpperwien

Elena Miras

Katy Bähm

Emmy Russ

Henrik Stoltenberg

Kate Merlan

Calvin Kleinen

Bevor die Promis sich jedoch bei 30°C unter Palmen bewegen können, haben sie sich laut SAT.1 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne begeben. Sämtliche Teilnehmer wurden mehrfach negativ auf Corona getestet, so dass nun im Februar die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" starten können.