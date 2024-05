Rad- und Wanderreisen zwischen Rhein und Maas

Am Niederrhein gibt es viele Orte mit Bezug zum Künstler Joseph Beuys. Eine achttägige Fahrradrundreise bietet Einblicke in sein Leben und Schaffen.

Joseph Beuys (1921-1986) zählt zu den bedeutendsten deutschen Künstlern des vorigen Jahrhunderts. Bekannt ist er unter anderem für seine Performances. In seiner Heimat am Niederrhein hat der gebürtige Krefelder viele Spuren hinterlassen. Ihnen folgt eine achttägige Fahrradrundreise auf der Beuys & Bike-Route. Die Tour entstand anlässlich des 100. Geburtstags im Jahr 2021. Die Region kann mit vielen Orten mit Beuys-Bezug aufwarten. Auf dem Routenplan stehen Lebensstationen, bedeutende Kulturstätten wie auch Plätze der Erinnerung. Landschaftliche Panoramen, die die Schönheit der Region mit Auenwiesen, Wäldern und Flüssen einfangen, erscheinen vor den Augen der Radurlauber. Im Museum Kurhaus Kleve hatte Joseph Beuys von 1957 bis 1964 sein erstes eigenes Atelier. Das Museum Stiftung Schloss Moyland in Bedburg-Hau verfügt über die weltgrößte Sammlung seines Lebenswerkes. Das Museum Katharinenhof in Kranenburg beherbergt ebenfalls einige Exponate. Weitere Stationen der Rundreise sind die Skulpturensammlung in Viersen sowie die Wallfahrtsstadt Kevelaer mit ihren Kirchen und Kapellen.