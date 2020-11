Riverboat: Jörg Kachelmann moderiert nicht mehr jede Woche

Jörg Kachelmann will als Moderator der MDR-Talkshow "Riverboat" in Zukunft kürzertreten. Ab dem kommenden Jahr wird er gemeinsam mit Kim Fisher nur noch im 14-täglichen Rhythmus die Sendung moderieren.

"Das Kind ist in die Schule gekommen, meine Frau promoviert, meine Mutter ist 91 und all das findet in der Schweiz oder unmittelbarer Umgebung statt - da ist die wöchentliche Reise nach Leipzig, die mindestens drei Tage in Anspruch nimmt, nicht mehr leistbar", erklärte Kachelmann. "Deshalb kann ich 2021 realistisch nur noch jedes zweite Mal dabei sein, um meinen Aufgaben vor allem im Haushalt gerecht zu werden, zumal ja die Wetterfirma auch noch da ist."

In den Sendungen, in denen er nicht moderiert, bekommt Kim Fisher einen neuen Moderationspartner. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. Fisher und Kachelmann moderieren seit 2019 gemeinsam "Riverboat". Die Talkshow läuft immer freitagabends im MDR.

Zunächst können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die neue Ausgabe von Riverboat am 6. November, 22 Uhr im MDR-Fernsehen freuen. Kim Fisher und Jörg Kachelmann begrüßen folgende Gäste: Schauspielerin Sophia Thomalla, Starviolinist David Garrett, "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß, Schauspielerin ChrisTine Urspruch, Bestsellerautor Wladimir Kaminer, MDR-Nachrichtensprecher Robert Burdy, Feuerwehrfrau Marie Schumann sowie Apfelzüchter Hans-Jürgen Mortag.

Quelle: areh