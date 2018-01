SAG-Awards

Die Awards-Saison ist in vollem Gange: Letzte Nacht wurden in Los Angeles zum 24. Mal die Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) verliehen. In 15 Kategorien wurden durch die Gewerkschaft für Schauspieler Preise an Film- und Fernsehschaffende aus den USA vergeben.

Drei der sechs Preise für Film-Kategorien gingen an "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri": Frances McDormand wurde als Beste Hauptdarstellerin, Sam Rockwell als Bester Nebendarsteller und der gesamte Cast als Bestes Schauspielensemble ausgezeichnet. Damit setzt der Film von Regisseur Martin McDonagh seine Erfolgswelle fort, hat er doch bereits zahlreiche Preise abgeräumt, darunter den Golden Globe als Bester Film.

Als Bester Hauptdarsteller bei den SAG Awards wurde Gary Oldman für seine Rolle in "Die dunkelste Stunde" ausgezeichnet, Allison Janney wurde für "I, Tonya" als Beste Nebendarstellerin geehrt. Die weiteren Konkurrenten "Lady Bird" und "Shape of Water – Flüstern des Wassers" gingen beide leer aus.

Neben den Golden Globes gelten auch die SAG Awards als Gradmesser für die Oscars. Die Nominierungen werden am 23. Januar 2018 bekannt gegeben.

Quelle: teleschau – der Mediendienst