| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Zwischen Höchstleistung und Überlastung - wann macht Arbeit krank?

Zwischen Höchstleistung und Überlastung - wann macht Arbeit krank? Gäste: Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Thomas de Maizière (CDU, Bundesminister a.D.), Katja Suding (FDP, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Alexander Jorde (Auszubildender in der Gesundheits- und Krankenpflege), Klaus Lieb (Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz)

Aus gesundheitlichen Gründen will Sahra Wagenknecht in der Politik vorerst kürzertreten. Nach Wagenknechts eigenen Angaben habe eine längere Krankheit, ausgelöst durch "Stress und Überlastung", ihr die Grenzen aufgezeigt. Anne Will diskutiert mit der "Linken"-Politikerin und ihren anderen Gästen über folgende Fragen: Wie hoch ist der Preis, den Politikerinnen und Politiker für ihre Arbeit zahlen? Dauerbelastung und Stress sind längst ein gesellschaftliches Problem: Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fallen wegen psychischer Erkrankungen aus. Wie kann der Überlastung von Beschäftigten vorgebeugt werden? Sind Flexibilisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt Krankmacher oder doch eine Chance?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 18. März, 21 Uhr (ARD)

Montag, 18. März, 21 Uhr (ARD) Thema: Frauen unter Druck, Männer am Drücker - alles so wie immer?

Frauen unter Druck, Männer am Drücker - alles so wie immer? Gäste: Henrike von Platen (Finanzexpertin, Wirtschaftsinformatikerin, Hochschulrätin; Mit-Initiatorin des "Equal Pay Day" in Deutschland), Collien Ulmen-Fernandes (Schauspielerin und Moderatorin; Autorin des Kinderbuchs "Lotti und Otto: Eine Geschichte über Jungssachen und Mädchenkram"), Rainer Hank (Wirtschaftsredakteur der FAZ), Kristina Schröder (Bundesfamilienministerin von 2009 bis 2013), Stephan Grünewald (Psychologe, Gründer des rheingold-Institutes, Buchautor "Wie tickt Deutschland?"), Im Einzelgespräch: Insa Thiele-Eich (Meteorologin und angehende Astronautin) und Ehemann Daniel Eich (ausgezeichnet als "Spitzenvater des Jahres")

Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen folgenden Fragen: Warum verlieren Frauen immer noch gegenüber Männern? Muss der Staat eingreifen: mit Quoten und Gesetzen? Oder reicht etwas weibliche Geduld, weil sich selbst Männer auf Dauer bewegen?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 20. März, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 20. März, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 21. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 21. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

