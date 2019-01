| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 23. Januar, 23.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 23. Januar, 23.45 Uhr (ARD) Thema: Im Visier des Verfassungsschutzes: Bedroht die AfD die Demokratie?

Im Visier des Verfassungsschutzes: Bedroht die AfD die Demokratie? Gäste: Alexander Gauland (AfD, Parteivorsitzender), Katja Kipping (Die Linke, Parteivorsitzende), Boris Pistorius (SPD, Innenminister Niedersachsen), Melanie Amann ("Spiegel"-Journalistin), Wolfgang Herles (ehem. ZDF-Moderator)

Die AfD wird zum sogenannten Prüffall für den Verfassungsschutz. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Ist es richtig, dass der Staat die AfD genauer unter die Lupe nimmt? Gibt es in der AfD verbreitet Rechtsextreme und wie viel Einfluss haben sie? Will die Parteiführung am Ende ein anderes politisches System?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger"

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 24. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 24. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner"

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 27. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 27. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will"

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 28. Januar, 21 Uhr (ARD)

Montag, 28. Januar, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali"