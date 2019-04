| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD) Thema: Ernährung als Religion: Kann denn Essen Sünde sein?

Ernährung als Religion: Kann denn Essen Sünde sein? Gäste: Bas Kast (Wissenschaftsjournalist, "Der Ernährungskompass") Michaela May (Schauspielerin) Andrea Ballschuh (Fernsehmoderatorin) Susanne Langguth (Lebensmittelverband BLL) Melodie Michelberger (Influencerin und Autorin) Dr. Manfred Lütz (Psychiater)

Intervallfasten, Essen ohne Zucker, Clean Eating: Was oder wie wir essen, ist längst zum Glaubensbekenntnis geworden. Über die richtige Ernährung wird so erbittert gestritten wie über politische Grundüberzeugungen. Ernährungsratgeber führen die Bestsellerlisten an. Immer mehr Menschen glauben, dass sie für ihre Gesundheit ihr Essen umstellen müssen und probieren neue Foodtrends aus. Doch was ist überhaupt gesunde Ernährung? Sind die Produkte der Lebensmittelindustrie gefährlich für uns? Oder macht uns vielmehr die Hysterie um das richtige Essen krank?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. April, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. April, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. April, 21 Uhr (ARD)

Montag, 8. April, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

