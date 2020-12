Sandra Maischberger – Gäste und Thema: Heute keine Sendung

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 17. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 17. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Corona verzeiht keine Fehler – was kommt nach dem Shutdown?

Corona verzeiht keine Fehler – was kommt nach dem Shutdown? Gäste: Karl Lauterbach (SPD, MdB, Epidemiologe und Gesundheitsökonom), Markus Söder (CSU, Ministerpräsident Bayern), Lisa Federle (Ärztin, Initiatorin der "Tübinger Corona-Teststrategie"), Christiane Woopen (Medizinethikerin, Vorsitzende des Europäischen Ethikrates), Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe am Bernhard-Nocht-Institut, Universität Hamburg)

Der Corona-Impfstoff soll noch vor Weihnachten kommen, doch bis genügend Menschen geimpft sein können, kann der Shutdown nicht dauern. Was also tun, wenn wir uns nicht bis zum Sommer oder gar Herbst von Shutdown zu Shutdown hangeln sollen? Muss jetzt alle Kraft auf den Schutz der Alten und Kranken konzentriert werden? Wird die knappe Zeit genutzt, um bessere Konzepte zu entwickeln? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. Januar 2021, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 11. Januar 2021, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Januar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Januar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Nach der Weihnachtspause

Nach der Weihnachtspause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.