| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6, Mai, 20.45 Uhr

Mittwoch, 6, Mai, 20.45 Uhr Thema: Lockerungen der Corona-Krise

Lockerungen der Corona-Krise Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Christian Lindner (FDP, Bundesvorsitzender) Karl Lauterbach, (SPD, Gesundheitsexperte), Johannes B. Kerner (Moderator), Eva Quadbeck (Parlamentskorrespondentin), Gabor Steingart (Journalist)

Den einen gehen die Lockerungen in der Corona-Krise nach wie vor nicht weit genug, andere warnen vor den Gefahren schneller Schritte in Richtung Normalität. Wie muss der Wirtschaft in der Krise geholfen werden? Steht die Gesundheit der Menschen über allen anderen Fragen? Darüber diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Riskanter Neustart – wer trägt die Verantwortung?

Riskanter Neustart – wer trägt die Verantwortung? Gäste: Stephan Weil (SPD) Ministerpräsident Niedersachsen), Alena Buyx (Mitglied Deutscher Ethikrat), Helge Braun (CDU, Kanzleramtsminister), Rafaela von Bredow (Ressortleiterin Wissenschaft und Technik "Der Spiegel"), Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist, Physiker)

Deutschland will mit großen Schritten zurück zur Normalität. Geht das alles zu schnell, oder ist es höchste Zeit? Die Verantwortung für die vielen Lockerungen sollen die Länderchefs und die Bürger tragen. Die Unsicherheit bleibt: Behalten wir das Virus so unter Kontrolle? Darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 10. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 10. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. Mai, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 11. Mai, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.