Sandra Maischberger: Gäste und Themen heute im Ersten

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 1. September, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 1. September, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Afghanistan, erstes Triell, Wahlduell zwischen Mohamed Ali und von Storch

Afghanistan, erstes Triell, Wahlduell zwischen Mohamed Ali und von Storch Gäste: John Bolton (ehem. US-Sicherheitsberater), Christian Hacke (Politikwissenschaftler), Amira Mohamed Ali (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Beatrix von Storch (AfD, stellv. Bundessprecherin), Jochen Busse (Kabarettist), Dagmar Rosenfeld ("Welt"-Chefredakteurin), Ann-Katrin Müller ("Spiegel"-Journalistin)

Die US-Armee hat ihre letzten Soldaten vom Flughafen in Kabul abgezogen. Damit endet nach fast 20 Jahren der längste Krieg der USA. Bei der "größten Luftbrücke in der Geschichte der USA", so Präsident Joe Biden, wurden mehr als 122.000 Zivilisten evakuiert. Überschattet wurde der Einsatz von einem Selbstmordanschlag der IS-Terrormiliz am Flughafen, bei dem vergangene Woche mehr als 150 Afghanen sowie 13 US-Soldaten starben. Das US-Militär reagierte mit einem Drohnenangriff auf mutmaßliche IS-Führer. Welche Strategie verfolgt US-Präsident Biden? Wie geschwächt ist die Rolle der USA in der Weltpolitik?