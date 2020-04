| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 22. April, 23.00 Uhr

Mittwoch, 22. April, 23.00 Uhr Thema: Das Coronavirus und die Maßnahmen und Lockerungen

Das Coronavirus und die Maßnahmen und Lockerungen Gäste: Markus Söder (CSU, Ministerpräsident Bayern), Sebastian Kurz (österreichischer Bundeskanzler), Anna Planken (Moderatorin ARD-"Morgenmagazin"), Robin Alexander (Stellvertretender "Welt"-Chefredakteur), Wolfram Weimer (Publizist und Autor) , Prof. Dr. Dirk Brockmann (Pandemie-Experte, RKI)

Deutschland diskutiert über Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Österreich hat bereits eine Woche früher die Geschäfte geöffnet, allerdings verbunden mit einer Mundschutzpflicht in vielen Bereichen des Lebens. Was können wir von den Nachbarn lernen? Und wie schwierig ist es, sich auf einen einheitlichen europäischen Weg im Kampf gegen das Corona-Virus zu verständigen? Haben wir das Schlimmste womöglich bereits hinter uns? Oder droht bei Lockerungen eine zweite Infektionswelle samt Shutdown? Wie können wir das Virus langfristig in den Griff bekommen - mit Masken und Apps? Darüber diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 23. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 23. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 26. April, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 26. April, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 27. April, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 27. April, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt.

Noch nicht bekannt. Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

