| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 15. Mai, 23.30 Uhr (ARD)

Mittwoch, 15. Mai, 23.30 Uhr (ARD) Thema: Die Schicksalswahl - ist Europa wirklich in Gefahr?

Die Schicksalswahl - ist Europa wirklich in Gefahr? Gäste: Sarah Wiener (TV-Köchin und Grünen-Kandidatin), Udo van Kampen (langjähriger EU-Korrespondent), Viviane Reding (ehemalige EU-Kommissarin), Nicola Beer (FDP-Spitzenkandidatin), Aleksandra Rybinska (polnische Journalistin), Dirk Schümer (Europakorrespondent der "Welt")

Für Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron war Europa seit dem 2. Weltkrieg "noch nie in so großer Gefahr". Auch wenn diese Ängste auf den ersten Blick übertrieben erscheinen, könnte die Europawahl 2019 Brüssel und Berlin erschüttern. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: Welche Folgen hätte ein schlechtes Ergebnis von Union und SPD für die Große Koalition? Triumphieren die Populisten und bringen die EU-Institutionen ins Wanken? Oder bringt die Wahl den Durchbruch für dringend notwendige Reformen der Europäischen Union?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 19. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 19. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 23. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 23. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 27. Mai, 21 Uhr (ARD)

Montag, 27. Mai, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

