| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. Oktober, 23.05 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. Oktober, 23.05 Uhr (ARD) Themen: Beherbergungsverbot, US-Präsidentschaftswahl, Streik im ÖPNV

Beherbergungsverbot, US-Präsidentschaftswahl, Streik im ÖPNV Gäste: Hendrik Streeck (Virologe) Mary L. Trump (Nichte von Donald Trump) Stephan Bierling (Politikwissenschaftler) Vince Ebert (Physiker und Moderator) Cerstin Gammelin (stv. Leiterin "SZ"-Hauptstadtbüro) Susanne Gaschke ("Welt"-Autorin)

Ausgerechnet zu Beginn der Herbstferien haben die meisten Bundesländer ein Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Risikogebieten verhängt. Wie sinnvoll ist die Einschränkung der Reisefreiheit - sogar innerhalb von Deutschland? Und welche Maßnahmen helfen im Kampf gegen die steigenden Infektionszahlen?

Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA geht in die Schlussphase. Seit Donald Trumps Corona-Erkrankung ist der Vorsprung von Herausforderer Joe Biden laut Umfragen weiter gewachsen. Doch der Präsident steigt nun wieder in den Wahlkampf ein. Kann Trump das Ruder noch herumreißen?

Nach der Räumung eines besetzen Hauses in Berlin kam es am Wochenende zu Ausschreitungen der linken Szene. Steckt dahinter berechtigte Kritik an steigenden Mietpreisen und Gentrifizierung? Mitten in der Corona-Pandemie streikten letzte Woche Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs. Sind solche Streiks während einer Pandemie fehl am Platz?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 15. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 15. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Talkshow legt eine Herbstpause ein. Am 11. Oktober machte Anne Will - genau wie der "Tatort" übrigens - Platz für die dritte Staffel von "Babylon Berlin". Die ARD zeigte am Sonntagabend gleich drei Folgen am Stück. An den darauffolgenden Sonntagen laufen jeweils neue Doppelfolgen von "Brokenwood - Mord in Neuseeland".

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 2. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 2. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Frank Plasberg macht an zwei Montagen den Platz frei für den Eberhofer: Die ARD zeigt jeweils um 20.15 Uhr die humosristischen Heimatkrimis "Grießnockerlaffäre" und "Sauerkrautkoma".

