Sandra Maischberger - Thema und Gäste heute: Corona-Impfung, Donald Trump

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Januar, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Januar, 23.00 Uhr (ARD) Themen: Lockdown, Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, CDU-Parteitag

Lockdown, Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, CDU-Parteitag Gäste: Jens Spahn (CDU, Bundesgesundheitsminister), Urban Priol (Kabarettist), Melanie Amann (Leiterin "Spiegel"-Hauptstadtbüro), Robin Alexander (stellvertretender "Welt"-Chefredakteur), Christian Hacke (Politikwissenschaftler)

Reichen die verschärften Maßnahmen, die seit Montag gelten, aus? Oder muss zur Eindämmung der Pandemie die gesamte Wirtschaft heruntergefahren werden?

Als einziger Ausweg aus der Pandemie gilt die flächendeckende Impfung gegen Covid-19. Doch im Vergleich zu anderen Ländern verläuft der Impfstart in Deutschland schleppend. Hat die Bundesregierung Fehler beim Einkauf des Impfstoffs gemacht? Werden sich - wie angekündigt - bis zum Sommer alle impfen lassen können, die wollen?

Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von Donald Trump haben die Demokraten ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten eingeleitet. Könnten sie damit erfolgreich sein? Und wie gefährlich kann Trump in seinen letzten Tagen im Amt noch werden?

Am kommenden Samstag wählt die CDU ihren neuen Parteivorsitzenden. Ins Rennen gehen Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Für welche Inhalte stehen die Kandidaten?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Langsames Impfen, schnelles Virus - droht der lange Winter-Shutdown?

Langsames Impfen, schnelles Virus - droht der lange Winter-Shutdown? Gäste: Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident von Sachsen), Karl Lauterbach (SPD, Gesundheitspolitiker), Eva Hummers (Allgemeinmedizinerin, Mitglied der Ständigen Impfkommission), Claudia Kade (Ressortleiterin Politik bei der Tageszeitung "Die Welt"), Eckart von Hirschhausen (Arzt und Wissenschaftsjournalist )

In der ersten Sendung des neuen Jahres diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gäsgten über den Impfstart und die Virusverbreitung. In einem Einzelgespräch in Kurzschalte kommt zudem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Sendung zu Wort.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 18. Januar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 18. Januar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

