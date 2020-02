| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 19. Februar, 22.45 Uhr (ARD)

Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Franziska Giffey (SPD, Bundesfamilienministerin), Eva Schulz (Moderatorin "funk"), Jan Fleischhauer ("focus"-Kolumnist), Melanie Amann (Leiterin "Spiegel"-Hauptstadtbüro)

Der Machtkampf in der CDU um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt an Fahrt auf. Spahn, Merz oder Laschet galten bisher als Kandidaten. Jetzt wirft auch Außenpolitiker Norbert Röttgen den Hut in den Ring: Wer führt die Partei in die nächste Bundestagswahl? Gleichzeitig zeichnet sich in Thüringen eine Lösung aus der parlamentarischen Krise ab. Weitere Themen sind u.a. die Rolle der SPD in der Großen Koalition (Franziska Giffey im Einzelgespräch), der Streit zwischen Europa und den USA zum Thema Sicherheit und die per Gerichtsbeschluss gestoppten Rodungen für die geplante Tesla-Fabrik in Brandenburg.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 27. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 23. Februar, 21.50 Uhr (ARD)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 2, März, 21.00 Uhr (ARD)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

