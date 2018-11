| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 21. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 21. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Raser, Rüpel, Drängler: Werden Autofahrer immer aggressiver?

Raser, Rüpel, Drängler: Werden Autofahrer immer aggressiver? Gäste: Maximilian Warshitsky (Vater wurde Opfer der Berliner Raser), Gigi Deppe (ARD-Rechtsexpertin), Panagiota Petridou (Fernsehmoderatorin), Ute Hammer (Verkehrspsychologin), Stefan Pfeiffer (Autobahnpolizist), Nico Klassen (Ex-Raser)

Im Berliner Raser-Prozess wurden zwei Männer vom Landgericht wegen Mordes verurteilt. Bei einem nächtlichen Rennen der beiden auf dem Kurfürstendamm war 2016 ein unbeteiligter Autofahrer getötet worden. Der Bundesgerichtshof hielt die Urteilsbegründung für unzureichend und hob das Urteil wieder auf. Was ist richtig? Und wie können wir vor Rasern geschützt werden? Nicht nur solche Raser-Rennen sorgen für Unsicherheit auf der Straße. Auch Rüpler und Drängler gefährden andere Verkehrsteilnehmer. Und: Immer mehr Autos, immer mehr Verkehr und immer mehr Stress führen zu einem neuen Höchststand bei Unfällen. Macht die Verkehrsdichte auch ganz normale Autofahrer aggressiv? Diese Fragen diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 22. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 22. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 25. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 25. November, 21.45 Uhr (ARD)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

