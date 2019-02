| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 20. Februar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 20. Februar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Die Betreuungsfalle: hilflos, ausgenutzt, betrogen?

Die Betreuungsfalle: hilflos, ausgenutzt, betrogen? Gäste: Bettina Tietjen (Fernsehmoderatorin), Harry Hartwig (Betrugsopfer), Annett Mau (Kriminalkommissarin), Christa Lange (befreite sich aus Zwangsbetreuung), Cornelia Stolze (Wissenschaftsjournalistin), Andrea Schwin-Haumesser (Berufsbetreuerin)

Rund 1,3 Millionen Menschen werden in Deutschland wegen körperlicher oder seelischer Erkrankungen rechtlich betreut. Leider passiert es immer wieder, dass sich Betreuer Vorsorgevollmachten erschleichen und sich Zugang zum Vermögen von älteren Menschen verschaffen. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen folgende Themen: Wie häufig sind solche Fälle? Was kann die Polizei gegen den Missbrauch tun? Wann ist berufliche Betreuung sinnvoll? Wie kann man sich selber vor Ausbeutung schützen?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 21. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 21. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 24. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 24. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. Februar, 21 Uhr (ARD)

Montag, 25. Februar, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

