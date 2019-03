| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. März, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. März, 23.00 Uhr (ARD) Thema: Das Brexit-Drama: Kann das Chaos noch verhindert werden?

Das Brexit-Drama: Kann das Chaos noch verhindert werden? Gäste: Jean Asselborn (Außenminister Luxemburg), Jörg Meuthen (AfD, Parteivorsitzender), Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin), Rolf-Dieter Krause (ehem. ARD-Studioleiter Brüssel), Anthony Glees (britischer Politikwissenschaftler), Dirk Schümer (Europakorrespondent der "Welt")

Aus aktuellem Anlass hat die Redaktion von Sandra Maischberger kurzfristig das Thema geändert. Statt um "Schlechte Witze, falsche Kostüme: Wo beginnt Alltagsdiskriminierung?" geht es nun um den Brexit.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Brexit-Poker – Schrecken ohne Ende?

Brexit-Poker – Schrecken ohne Ende? Gäste: Alexander Graf Lambsdorff (FDP früherer Vize-Präsident des Europäischen Parlamentes), Dietrich von Gruben (Unternehmer), Susanne Schmidt (Volkswirtin, Finanzjournalistin), Anne McElvoy (britische Journalistin, u.a. BBC), Derek Scally (Korrespondent der "Irish Times" in Berlin)

Erneut ist Theresa May mit ihrem Brexit-Abkommen im Unterhaus krachend gescheitert. Ein harter Brexit wird immer wahrscheinlicher. Was könnte eine Verschiebung an dieser verfahrenen Situation noch ändern? Wird die EU weitere Zugeständnisse machen? Wer hat mehr zu verlieren – die Briten oder Europa? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 18. März, 21 Uhr (ARD)

Montag, 18. März, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

