Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. Dezember, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 5. Dezember, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Der Dreikampf des Jahres: Wer übernimmt Merkels Thron?

Der Dreikampf des Jahres: Wer übernimmt Merkels Thron? Gäste: Norbert Blüm (CDU, ehem. Bundesarbeitsminister), Kristina Schröder (CDU, ehem. Bundesfamilienministerin), Ralf Moeller (Schauspieler), Gabor Steingart (Journalist und Autor), Melanie Amann ("Spiegel"-Journalistin), Werner Patzelt (Politikwissenschaftler)

Am Freitag entscheidet sich, wer der oder die neue CDU-Vorsitzende wird: Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Jens Spahn, Letzterem werden allerdings kaum Chancen eingeräumt. Viele Kommentatoren sehen in der Abstimmung eine Richtungsentscheidung: Bleibt es unter Kramp-Karrenbauer beim Kurs der Mitte, auf den die Kanzlerin ihre Partei getrimmt hat, oder wird die CDU unter Friedrich Merz wieder konservativer und wirtschaftsliberaler? Wie lange kann sich Angela Merkel noch als Kanzlerin halten? Und stehen Deutschland bald Neuwahlen bevor? Über die Fragen diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 6. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 6. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 10. Dezember, 21 Uhr (ARD)

Montag, 10. Dezember, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 9. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 9. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

