Sandra Maischberger heute: Sturm auf das Capitol – die Gäste

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. Januar, 23.00 Uhr (ARD)

Donnerstag, 7. Januar, 23.00 Uhr (ARD)
Themen: Sturm auf das Capitol in Washington

Gäste: Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss), Tina Hassel (Leiterin ARD-Hauptstadtstudio), Ansgar Graw (Journalist), Ron Williams (Moderator), Sudha David-Wilp (amerikanische Politologin)

Nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Capitol meldet sich Sandra Maischberer früher als geplant aus der Weihnachtspause zurück und talkt ausnahmsweise am Donnerstag. Ist Donald Trump für die Ausschreitungen verantwortlich und welche Konsequenzen drohen ihm jetzt? Inwiefern schaden die Ereignisse dem Ansehen der Supermacht?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. Januar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 11. Januar, 21.00 Uhr (ARD)
Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. Januar, 21.45 Uhr (ARD)
Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 21. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 21. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)
Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

