Sandra Maischberger kommt heute früher: Gäste und Themen

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche Nächster Sendetermin: Mittwoch, 24. November, 21.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 24. November, 21.00 Uhr (ARD) Themen: Ampel-Koalition, Vierte Welle, Impfpflicht

Ampel-Koalition, Vierte Welle, Impfpflicht Gäste: Lars Klingbeil (SPD, designierter Parteivorsitzender), Volker Wissing (FDP-Generalsekretär), Prof. Ulrike Protzer (Virologin), Dr. Manfred Wagner (Medizinischer Direktor des Klinikum Fürth), Ulrich Deppendorf (Journalist und Moderator), Cerstin Gammelin (Wirtschaftsjournalistin), Sascha Lobo (Blogger und Kolumnist) Mit der Ampel könne ein "sozialdemokratisches Jahrzehnt" beginnen – meint Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär und designierter Co-Vorsitzender der Partei. Die kommende Bundesregierung werde für Fortschritt stehen. Allerdings würden die Umbrüche durch Klimawandel und Digitalisierung "den Menschen viel abverlangen". Welche Veränderungen erwarten uns? Wie kontrovers ging es bei den Ampel-Verhandlungen zu? Konnten SPD, Grüne und FDP jeweils ihre Kernthemen durchsetzen? Fragen an den designierten SPD-Parteichef Lars Klingbeil und Volker Wissing, Generalsekretär der FDP.

Die vierte Corona-Welle trifft Deutschland mit voller Wucht. Erste Bundesländer melden ausgelastete Intensivstationen und Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt: "Wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten." Kommt ein neuer Lockdown? Wie dramatisch wird die Situation in Deutschlands Krankenhäusern?

Die Impflicht wurde lange ausgeschlossen, jetzt mehren sich vor allem in der Union die Stimmen dafür. Ist der einzige Ausweg aus der Pandemie eine allgemeine Impfpflicht?

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 25. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Die Ampel und Corona – im Krisenmodus schon beim Start?

Die Ampel und Corona – im Krisenmodus schon beim Start? Gäste: Robert Habeck (Bündnis 90/ Die Grünen), Parteivorsitzender), Volker Wissing (FDP, Generalsekretär), Norbert Röttgen (CDU, kandidiert für den Parteivorsitz, Mitglied CDU-Präsidium), Henrike Roßbach (Journalistin, Parlamentsbüro "Süddeutsche Zeitung"), Christiane Hoffmann (Autorin im Hauptstadtbüro des "Spiegel" ) In der ZDF-Talkshow wird in der Regel donnerstags über ein aktuelles Thema der Woche diskutiert. Diesmal: Die erste Dreier-Koalition der Republik steht. Der Zeitdruck war groß. Denn Corona, Klimawandel oder Inflation warten nicht. Welche Partei gibt den Ton an – auch im Krisenmanagement?