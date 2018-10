| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 24. Oktober, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 24. Oktober, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Die unfaire Republik: Reiche bevorzugt, Arme benachteiligt?

Die unfaire Republik: Reiche bevorzugt, Arme benachteiligt? Gäste: Ralf Dümmel (Unternehmer, "Die Höhle der Löwen"), Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin), Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende), Rainer Hank (Journalist), Jeremias Thiel (wuchs in Armut auf)

In Deutschland gibt es immer mehr Millionäre. Gleichzeitig wächst auch die Zahl der Armen, die arbeiten, aber trotzdem nicht davon leben können. Und das obwohl Deutschland einen Wirtschaftsboom erlebt. Profitieren davon nur die "oberen Zehntausend"? Und gelingt es immer noch manchem Superreichen, den Staat um Milliarden Steuern zu betrügen, wie neue Enthüllungen eines Recherchenetzwerks (u.a. "Panorama", ARD) über Nachfolgemodelle der berüchtigten Cum-Ex-Deals nahelegen? Diese Fragen diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 25. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. Oktober, 21.50 Uhr (ARD)

Sonntag, 28. Oktober, 21.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.