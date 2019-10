| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. Oktober, 22.35 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 2. Oktober, 22.35 Uhr (ZDF) Thema: "Die Welt der Clans" und "Hass im Netz"

"Die Welt der Clans" und "Hass im Netz" Gäste: Thomas Jungbluth (Kriminaldirektor, zuständig für Organisierte Kriminalität beim LKA Nordrhein-Westfalen), Burkhard Benecken (Anwalt verschiedener Großfamilien), Michael Kuhr (Berliner Sicherheitsunternehmer, Szene-Kenner), Renate Künast (Grünen-Politikerin) und Elisa Hoven (Strafrechtsprofessorin)

Bei Dunja Hayali dreht sich diesmal eine Diskussion um Clan-Kriminalität. Außerdem Thema: Hass-Postings in den sozialen Netzwerken. Ab wann ist eine Beschimpfung oder Beleidigung auch eine Straftat? Was kann man gegen digitale Hetze tun?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. Oktober, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 2. Oktober, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Spione im Kalten Krieg - Gefährliches Doppelleben

Spione im Kalten Krieg - Gefährliches Doppelleben Gäste: Lilli Pöttrich (frühere DDR-Agentin im Auswärtigen Amt), Gerhart Baum (FDP, ehemaliger Bundesinnenminister), Eberhard Fätkenheuer (früherer CIA-Spion in der DDR), John Kornblum (ehemaliger US-Botschafter), Bodo Hechelhammer (Chefhistoriker des BND)

Nach dem Agenten-Thriller "Wendezeit" dreht sich auch bei Maischberger alles um das Thema Spionage. im Herbst 1989 waren rund 1500 Bundesbürger für die DDR-Auslandsspionage tätig, manche auch an herausgehobener Position. Mehrere hundert Agenten spionierten vor 1989 aber auch für westliche Geheimdienste in der DDR. Wie bedrohlich war das Leben als Spion im Kalten Krieg, besonders für Doppelagenten? Wie erfolgreich waren die Agenten? Hat die Spionage den Kalten Krieg zwischen Ost und West befeuert oder für Frieden gesorgt? Und welche Rolle spielen heute noch Geheimdienste? Über diese Fragen diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 7. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 7. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 20. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 20. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

