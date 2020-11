Sandra Maischerger - Thema und Gäste heute: US-Wahl 2020

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: US-Wahl 2020

US-Wahl 2020 Gäste: Gayle Tufts (deutsch-amerikanische Entertainerin), Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellv. Vorsitzender Bundestagsfraktion), Sahra Wagenknecht (LINKE, Bundestagsabgeordnete), Christian Hacke (Politikwissenschaftler), Ralph Freund (Republicans Abroad Germany), Kenton Barnes (Democrats Abroad Germany), Ansgar Graw (Herausgeber "The European")

Am Tag nach der US-Wahl spricht Sandra Maischberger mit ihren Gästen über die Lage in den Vereinigten Staaten. Welche Auswirkungen hat diese Wahl auf die Gesellschaft in den USA und die deutsch-amerikanischen Beziehungen?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 5. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 5. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 8. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 8. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 9. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 9. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

