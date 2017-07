Neue Reality-Soap auf SAT.1

Jetzt oder nie: Das-100-Tage-Experiment

Von Eric Leimann

Menschen versuchen das für sie scheinbar Unmögliche. 100 Tage Zeit sowie Unterstützung durch Coaches werden den Kandidaten gewährt. Der Reality Soap-Testballon steigt bei SAT.1.

Wie überwindet man extreme Flugangst, schafft es als Dickerchen, beim Bodybuilding-Wettbewerb nicht Letzter zu werden oder als unbekannter Musiker, den Ballermann zum Beben zu bringen. Das neue SAT.1-Format "Jetzt oder nie - Das 100-Tage-Experiment" widmet sich der Umsetzung von Visionen nach Plan. Das Konzept sieht vor, die großen Träume der Protagonisten möglich zu machen. Allerdings wird den Kandidaten nichts geschenkt. Sie müssen sich ihre Ziele mithilfe von Coaches und harter Schufterei über gut drei Monate erarbeiten. Im Segment der Reality-Doku verortet, begleitet die sechsteilige "Langzeitreportage" verschiedene Protagonisten auf ihrem Weg.

In Folge eins lernt der Zuschauer Elli und Caroline kennen. Ellie lebt mit der Diagnose Trisomie 21, ist aber dennoch Fan der Western-Reitkultur. Wird es das Mädchen schaffen, binnen 100 Tagen die Reife für ein Turnier zu erlangen? Caroline träumt davon, mit ihrer Familie eine langersehnte Fernreise nach Singapur anzutreten. Doch ihre extreme Flugangst hindert sie daran. Auch Caroline will in 100 Tagen ihr Leben verändern.

Zwei bis drei Schicksale pro Folge

Pro Folge stellt das von SAT.1 selbst entwickelte Format zwei bis drei Schicksale vorgestellt. Das ein oder andere 100-Tage-Projekt wird an diesem Abend abgeschlossen, andere von der Kamera über eine längere Strecke begleitet. Verwobenes Erzählen nennt man das in der Doku-Fachsprache. Neu ist das Ganze nicht unbedingt. Shows wie "The Biggest Loser" funktionieren schon lange über die Anteilnahme an Schicksalen, die von den Kandidaten mehr oder weniger selbst in die Hand genommen werden.

Dass SAT.1 das eher simple, aber eben auch nach den Erfolgskoordinaten der emotionsgeladenen Dokusoap funktionierende Konzept in die Primetime hievt, zeigt, dass man an eine gewisse Hochwertigkeit der Kandidaten, ihrer Projekte und deren Einfangen mit der Kamera glaubt. Sechs Abende soll die - inklusive Werbung - jeweils zweiundeineviertel Stunden lange "Arbeitsstrecke" der Protagonisten dauern.

Quelle: teleschau - der mediendienst