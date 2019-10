"Explosiv und nicht zu stoppen"

Von teleschau

Kommt bald schon ein Film rund um die Heldinnen des Marvel-Universums ins Kino? Darüber wird momentan spekuliert. Denn erst kürzlich erklärte die Captain-Marvel-Darstellerin Brie Larson gegenüber "Variety", dass sie und ihre weiblichen Co-Stars auf den Marvel-Produzenten Kevin Feige mit genau dieser Forderung zugegangen seien.

Unterstützung erhält Larson nun von ihrer "Avengers"-Kollegin Scarlett Johansson. Während eines Interviews mit "Variety" zu ihrem neuen Film, der Kriegssatire "Jojo Rabbit", erklärte die 34-Jährige: "Ja, ich dränge darauf. Ich denke die Zuschauer wollen es und ich gehöre definitiv dazu."

Bereits in "Avengers: Endgame" zeigten die weiblichen Helden in einer spektakulären Sequenz, dass sie ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen: Im großen Finale kämpften Captain Marvel, Scarlet Witch, Gamora, Nebula und etliche weitere Figuren gemeinsam gegen den Oberschurken Thanos und seine Horden. Schon damals forderten viele Fans ein neues Comic-Abenteuer, in dem die Frauen im Mittelpunkt stehen. Johansson kann diese Forderung offenbar gut verstehen: "Diese Gruppe von Schauspielerinnen ist so unglaublich mächtig und wenn sie zusammenarbeiten, dann sind sie explosiv und nicht zu stoppen", schwärmt sie im Interview.

Dass sie in einem potenziellen Team-Up-Film auch dabei sein wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich – in Anbetracht des Schicksals ihrer Figur in "Endgame". "Ich weiß nicht, wie meine Zukunft in dieser Welt aussehen wird. Offensichtlich ist das für meinen Charakter recht unklar", so der Hollywoodstar.

Ein Wiedersehen mit Johanssons Charakter Natasha Romanoff wird es allerdings schon im nächsten Jahr auf der großen Leinwand geben: Im Mai erhält die Darstellerin mit "Black Widow" endlich ihren eigenen Marvel-Solo-Film. Im Film von Regisseurin Cate Shortland ("Somersault") sind außerdem die Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz ("The favourite"), Shooting-Star Florence Pugh ("Midsommar") und David Harbour ("Stranger Things") zu sehen.

