| "Schlag den Star"

TV-Koch Attila Hildmann fordert Komiker Luke Mockridge heraus

Nanu, wer pöbelt denn da? Schon lange vor der Sendung „Schlag den Star" am Samstag steigen Starkoch Attila Hildmann und Comedy-Star Luke Mockridge verbal in den Ring. Am Samstag mache ich gekrümelten Tofu aus dir", tönt es aus dem Lager Hildmann, "da können dir deine Witze auch nicht mehr helfen."

Luke Mockridge hält dagegen: "Attila, ich habe gehört, du bist Veganer? Mir aber eigentlich egal, aus welchem Land du kommst, ich mache dich trotzdem platt!" "Schlag den Star" könne er grundsätzlich nicht entspannt auf der Couch gucken. "Mich juckt es sofort in den Fingern, und ich will selber ran", sagt der Comedy-Star über die Samstagabendshow auf ProSieben - und schießt in Richtung Hildmann:

Take That und Adel Tawil zu Gast bei "Schlag den Star"

Vegan for fit oder fit for fun: Welcher der beiden sportbegeisterten Stars beweist Biss und gewinnt? In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Mockridge und Hildmann bei "Schlag den Star" um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Als Show-Acts sind Take That ("Giants") und Adel Tawil ("Ist da jemand") live dabei.

"Schlag den Star" läuft am Samstag, 8. April 2017, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.