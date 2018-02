Neue Sendung

Fragen wie: "Wie habe ich als Frau noch mehr Spaß am Blowjob?" oder "Wie kann ich meinen Freund für Fesselsex begeistern?" beschäftigen ab 2. März, immer freitags, 23 Uhr, bei sixx Paula Lambert.

In der neuen Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon" wird die Sex-Expertin sich live mit diesen und weiteren pikanten Themen auseinandersetzen. "Bei Telefonaten weiß man ja nie, was einen erwartet. Skurriles, Tragisches, Herzzerreißendes, es kann alles dabei sein", sagt die 43-Jährige über das Format.

Überdies feiert Lambert am Donnerstag, 8. März, 22.40 Uhr, den Weltfrauentag. Dann wird sie gemeinsam mit den Moderatorinnen Janin Ullmann, Marlene Lufen und Sarah Mangione in der Talksendung "Auf uns! – Wir feiern die Frauen" über alles reden, was sie als Frauen ausmacht und sie bewegt.

