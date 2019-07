| RTL-Reality-Show

Im "Sommerhaus der Stars" fliegen auch in diesem Jahr ordentlich die Fetzen. Wer sorgt für die größten Highlights? Und wer holt sich die 50.000 Euro?

"Vielleicht wurde niemals zuvor so unverhohlen taktiert und paktiert, in Kabuffs intrigiert, Belauschtes transferiert, wurden andere schikaniert, Allianzen unterminiert, Sympathien sabotiert. Ein Sommerhaus voll Aas", schrieb Anja Rützel, Chef-Kritikerin in Sachen Trash-TV bei "Spiegel Online" 2018. Tatsächlich bekamen die Zuschauer im vergangenen Sommer Streitigkeiten, Intrigen und Schimpftiraden präsentiert, wie man sie selbst im Trash-TV in dieser Form selten gesehen hatte.

Entsprechend groß sind die Erwartungen an die neue Staffel. Eskaliert der Zoff im "Sommerhaus der Stars" auch in diesem Jahr? Wer schmiedet Allianzen? Wer fliegt als erstes raus? Welche Liebesbeziehungen gehen durch die Dreharbeiten in die Brüche (in der Vergangenheit waren das einige ...)? Und welches Paar folgt auf Bauer Uwe und seine Iris, die sich 2018 die 50.000 Euro für den Sieg sicherten, indem sie sich neutral wie die Schweiz verhielten?

Popo-Eklat in Folge 2

In der zweiten Folge zeigen sich die Bewohner des "Sommerhaus' der Stars" ziemlich arschfixiert. Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller kuscheln mal wieder in ihrem Kämmerlein, während Willi Herren ihnen gezwungenermaßen dabei zusieht. Dass der Wendler der Laura dabei vor laufenden Kameras über den halbnackten Arsch streichelt und dann auch noch Willi dazu einlädt, passt dem Kölner gar nicht. "Der führt die vor", meint Willi zu seiner Frau Jasmin und sagt dem Wendler beim Frühstück auch recht offen, was er von der Beziehung hält: "Grenzwertig." Wenn seine Tochter mit einem so viel älteren Mann nach Hause käme, würde er den Typen vierteilen.

Gut, dass der Wendler nicht Quentin Parker zum Popostreichler eingeladen hat, denn der hätte sich unter Garantie nicht so standhaft gezeigt wie Willi Herren. Der Lebensgefährte von Jessika Cardinahl gibt offen zu, dass das Begrapschen von Frauenpos eine Art Hobby für ihn ist – und setzt das im "Sommerhaus" direkt mal in die Praxis um. Da platzt Menowin Fröhlich der Kragen.

Wie das endet und eine legendäre Performance von "Love Island"-Pärchen Elena Miras und Mike Heiter im Spiel "Du blöder Mixer" zeigt RTL am Dienstagabend ab 20.15 Uhr.

Tränen schon in Folge 1

Das "Sommerhaus der Stars" hilft den Fans von Trash-TV durch das Sommerloch. Und schon in der allerersten Folge fließen bei den Bewohnern die Tränen en masse: Steffi Bartsch hat Heimweh, Elena Miras vermisst ihre Tochter, Kate Merlan wird von ihrem Freund Benjamin Boyce stehengelassen. Währenddessen Willi Herren bringt die "Goodbye Deutschland-"Auswanderer Roland und Steffi Bartsch mit seinen Intrigen zur Verzweiflung. Auch das führt zu herzzerreißenden Heul-Attacken. Herrjemine, das kann ja wirklich heiter werden. Über allem thront der Wendler, der mit seiner Laura (18) gerne die Außentoilette zum Liebespiel nutzen würde, ihren Kuschelwunsch aber nicht erfüllt, weil er sich in der Küche dann doch lieber mit den Erwachsenen unterhält.

Das "Bachelor in Paradise"-Traumpaar Yeliz Koc/Johannes Haller rettet sich durch einen Sieg im ersten Spiel davor, für die Abschussliste nominiert zu werden. Ganz anders Auswanderer-Pärchen Bartsch, das von seinen sympathischen Mitbewohnern direkt vier mal nominiert wird. "Die sind nicht wie wir", hetzt Willi Herren die Meute weiter auf. Steffi und Roland dürfen das ausdrücklich als Kompliment auffassen. In der vergangenen Staffel gewannen in Bauer Uwe und seiner Iris übrigens die zwei normalsten Bewohner des "Sommerhauses". Scheint ganz so, als hätte die diesjährige Belegschaft im letzten Jahr genau aufgepasst und wolle einen erneuten "Normalo"-Sieg unbedingt verhindern. Eine ausführliche Zusammenfassung der ersten Folge lesen Sie hier.

Wer sind die Paare und Kandidaten?

Mit Spannung erwartet wird vor allem der Einzug von Schlagerstar Michael Wendler und seiner Freundin Laura Müller. Seit einem Jahr sind der Sänger und die Schülerin ein Paar und seit einigen Monaten teilen sie ihr Liebesglück sehr offen mit ihren Fans und anderen Interessierten in den sozialen Netzwerken. Der selbsternannte "König des Popschlagers" kündigt im Vorfeld Großes an: "Ich könnte Laura einen Antrag im 'Sommerhaus' machen, was ich bereits in Erwägung gezogen habe", sagt der 46-Jährige, der mehr als doppelt so alt wie seine Freundin ist. Bleibt allerdings zu hoffen, dass Wendler etwas länger durchhält als bei seinem Kurzurlaub im RTL-"Dschungelcamp" vor einigen Jahren.

Mehr Eindruck im Dschungel hinterließ Willi Herren, der sich bei seiner Teilnahme von Désirée Nick mir beeindruckender Leichtigkeit und Regelmäßigkeit auf die Palme bringen ließ. Er zieht mit seiner Ehefrau Jasmin ein. 2008 trennte sich Jasmin wegen seiner Drogensucht und Untreue nach mehreren Jahren On-Off-Beziehung von Willi. Beide waren zwischenzeitlich mit anderen Partnern verheiratet, trafen sich 2016 zufällig wieder. Seit August 2016 sind sie wieder ein Liebespaar und Ende Juli 2018 festigten sie das in einer heimlichen Hochzeit. Das kann ja heiter werden.

"Dschungelcamp"-Erfahung hat auch der frühere Boygroup-Star Benjamin Boyce, der mit Freundin Kate Merlan am "Sommerhaus" teilnimmt. Die beiden vereint eine romantische Kennenlerngeschichte: Auf der Kölner Hohenzollernbrücke hatte ein Windstoß die Brüste des Models freigelegt, worauf sie der Sänger aufmerksam machte.

Und dann wäre da noch Musiker Menowin Fröhlich, der nach seiner Teilnahme bei "DSDS" lange von der Bildfläche verschwunden war, nun aber gemeinsam mit Lebensgefährtin Senay Ak und frisch gestärkt durch die ein oder andere Solarium-Session wieder den Weg ins Rampenlicht sucht. Auch dieses Paar war zwischenzeitlich getrennt.

Diese Paare sind dabei:

Sänger Michael Wendler (47) und Freundin Laura Müller (18, Schülerin)

Sänger Willi Herren (44) und Ehefrau Jasmin Herren (40)

Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und Lebensgefährtin Senay Ak (28)

Ex-Caught-in-the-Act-Sänger Benjamin Boyce (50) und Model Kate Merlan (32)

Schauspielerin Jessika Cardinahl (53) und Architekt Quentin Parker (65)

Die "Love Island"-Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27).

Die "Goodbye Deutschland"-Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (47)

Die "Bachelor in Paradise"-Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25)

Jessika Cardinahl will ihre Karriere anschieben

Jessika Cardinahl? Wer ist das denn? So dürften doch viele reagiert haben, als von der diesjährigen Besetzung beim "Sommerhaus der Stars" gehört haben. Die Schauspielerin spielte in "Otto – Der Film" die Liebe des Komikers. Doch viel hat man seitdem nicht mehr von ihr gehört. So geben die 54-Jährige und ihr Lebensgefährte Quentin Parker (Architekt) dann auch offen zu, dass der Einzug ins "Sommerhaus der Stars" durchaus PR-Gründe hat. "Jessika war eine sehr beliebte Schauspielerin in den 90er Jahren. Und das ist die Gelegenheit, dass sie wieder ein Publikum findet", sagt Parker (65) im RTL-Interview. "Wenn man eine Karriere hat – als Künstler ganz besonders - gehört ein Teil dazu, Aufmerksamkeit zu kreieren", erklärt die Schauspielerin.

Um den Weg zurück ins Rampenlicht zu finden, hat sie einiges auf sich genommen. "Wir haben drei Hunde, die untergebracht werden mussten, ich habe ein behindertes Kind, das ich zurücklasse. Das ist eine riesige Herausforderung für mich. Obwohl sie wunderbar untergebracht ist und mittlerweile auch 33 Jahre alt ist, aber da macht man sich schon Gedanken", so Cardinahl. Sie bezeichnet sich selbst als jemanden, mit dem es leicht ist, auf menschlicher Ebene klarzukommen. "Wir sind im Fernsehen, wir sollten Spaß haben. Das ist ja nicht das Ende der Welt, wenn wir verlieren. Wir werden aber nicht verlieren!", kündigt ihr Partner an.

Streit? Tausendprozentig!

Elena Miras und Mike Heiter lernten sich bei "Love Island" kennen. Nun wagt das Paar ein weiteres Reality-TV-Abenteuer im "Sommerhaus der Stars". Wie stehen die beiden zum Thema Streit? Elena Miras macht den Zuschauern Hoffnung: "Ich kann ganz gut streiten, so ist das nicht. Ich bin in der Hinsicht ganz gut gewappnet", sagt die 27-Jährige. Und ihr gleichaltriger Freund ist sich sicher: "Streit mit einem anderen Paar wird es tausendprozentig geben, sollte das nicht passieren, wäre das ein Wunder."

Offenbar geht er davon aus, dass vor allem seine Partnerin für den ein oder anderen Zoff gut sein wird. "Sie ist ein Mensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt und was sie stört, das spricht sie immer aus. Viele kommen damit nicht immer klar und für mich ist das oft auch schwer, aber ich stehe hinter ihr", so Heiter. Elena Miras gibt sich schon einmal angriffslustig: "Ich schlafe nicht auf dem Sofa! Ich schmeiße die Leute aus dem Bett, das ist mir egal."

Droht ein Eifersuchtsdrama im "Sommerhaus"?

Vor ihrem Einzug ins "Sommerhaus der Stars" machen sich der frühere Boygroup-Star Benjamin Boyce und Model Kate Merlan so ihre Gedanken. "Ich mag keine aufdringlichen Frauen in der Nähe von Benjamin, das habe ich in letzter Zeit sehr oft erlebt. Die Frauen wissen, dass er in einer Partnerschaft lebt und schmeißen sich trotzdem primitiv ran", erklärt Kate Merlan. "Wenn ich merke im Sommerhaus ist jemand dabei, die sich an die Männer ranschmeißt, wäre das für mich ein absolutes No-Go."

Nach den vergangenen Ausgaben gab es die ein oder andere Trennung zu verzeichnen. Droht das auch Benjamin und Kate? "Natürlich habe ich Angst davor. Wir wünschen uns eher, dass wir am Ende sagen können: Hey, wir waren ein geiles Team!", so Kate Merlan, die übrigens (noch) nicht mit ihrem Freund zusammenwohnt. "Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Kates Möbel, Schuhe und Klamotten auch noch in meine Wohnung passen", so der frühere "Caught in the Act"-Star. Man darf gespannt sein, als wie gefestigt sich diese Beziehung im "Sommerhaus der Stars" erweist.

Menowin Fröhlich spricht über seine Drogensucht

Der frühere "DSDS"-Zweite Menowin Fröhlich hat sich gemeinsam mit Lebensgefährtin Senay Ak dazu entschieden, den Einzug ins "Sommerhaus der Stars" zu wagen. Sorgen, dass das wenig förderlich für die Beziehung sein könnte, macht sich der Musiker nicht. "Ich war kein leichter Mensch und ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt, das unsere Beziehung kaputt machen könnte. Wir sind durch die härtesten Zeiten gegangen und ich hätte auch nicht gedacht, dass meine Frau so stark ist", so Menowin Fröhlich.

Fröhlich war in der Vergangenheit drogensüchtig. "Ich bin auf jeden Fall drogenfrei. Ich habe ja auch eine Therapie gemacht, viele Gespräche geführt", sagt er. "Worüber ich sehr traurig bin, ist: Die Krankheit, die mir eigentlich schon in die Wiege gelegt wurde, eine Sucht, die kann man nicht wegtherapieren. Das ist eine Geschichte, mit der muss man leben. Man kann nur lernen, damit umzugehen." Seine Freundin erklärt: "Wir sind insgesamt neun Jahre zusammen und er hat damals ein Drogenproblem gehabt - das hat unsere Beziehung geprägt. Da haben wir viel durchgemacht."

Wie geht Menowin heute mit seiner Sucht um? "Man kann das vielleicht mit einem Raucher vergleichen, der rauchen will, aber nicht kann. Dann drehen sich die Gedanken nur darum", erklärt er. "Es ist aber wissenschaftlich bewiesen, dass dieser Suchtdruck nicht länger als fünf Minuten anhält. Und die kriegt man rum. Bei mir ist es schon so, ich greife dann zu meiner Bibel und lese darin oder gehe in ein stilles Kämmerlein und bete. Oder ich rede mit Senay darüber, sage dass es gerade komisch ist. Das dauert dann drei Minuten, dann gibt sie mir einen Kuss und die Sache hat sich erledigt. Das ist reine Kopfsache."

Und was erwartet Menowin Fröhlich im "Sommerhaus"? "Man sollte schon Respekt vor anderen haben. Wenn das gegenüber uns oder anderen nicht der Fall ist, dann könnte es schon Konflikte geben. Dann würde ich auch das Haus verlassen. Oder wenn ich nicht mehr ungefilmt pinkeln gehen kann."

Johannes Haller: "Konfliktpotenzial im 'Sommerhaus' ist riesig"

Reality-Star Johannes Haller, der mit Freundin Yeliz Koc ins "Sommerhaus" einzieht, macht den Zuschauern schon mal Hoffnung. "Womöglich mehrere Tage jemanden im gleichen Schlafzimmer liegen zu haben, der schnarcht, dann noch wenig Schlaf dadurch – ich glaube das Konfliktpotential ist riesig", sagt Haller, der seine Yeliz bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt hat. "In der letzten Staffel war das ganz extrem, dass sich Gruppen gebildet haben, die dann strategisch gegen andere vorgegangen sind, gegen schwächere vor allem – das fand ich eklig", so Haller.

Freundin Yeliz sieht das Ganze etwas praktischer: "Mich würde es nerven, wenn die anderen Kandidaten nach dem Essen einfach aufstehen und ihre Teller, ihr Geschirr einfach stehen lassen und es als selbstverständlich sehen, dass irgendjemand es ja abräumt."

Wer fliegt raus? Wie sind die Regeln?

Die Promi-Paare leben für bis zu 20 Tagen gemeinsam in einem Haus in Portugal. Von Luxus kann dort allerdings keine Rede sein. Es gibt nur begrenzt Platz und warmes Wasser, putzen und kochen müssen die VIP-Bewohner selbst. Aus dem Weg gehen kann man sich dort auch nicht. Kurz: Das Ganze erinnert an das "Dschungelcamp" – nur ohne Dschungel und mit Alkohol.

Die Paare müssen verschiedene Spiele absolvieren. Wer dort gut gewinnt, schützt sich vor der Nominierung. Darüber, wer rausfliegt, entscheiden die Paare selbst. Sie müssen sich gegenseitig nominieren und dabei wird natürlich taktiert bis zum geht nicht mehr. Intrigen werden gesponnen, Allianzen werden geschmiedet und wieder gekündigt.

In den ersten beiden Shows wird noch nicht nominiert. Trotzdem müssen die Paare ein Urteil über ihre Mitbewohner fällen. In diesen Sendungen wird am Ende entschieden, welches Paar sich nicht mehr vor der Nominierung schützen kann, es kommt auf die "Abschussliste". Wer fliegt also als erstes? Ein Paar, das sich in den Spielen nicht sonderlich gut anstellt und es gleichzeitig versäumt, genügend andere Paare auf seine Seite zu ziehen. 2018 waren das Bert Wollersheim und seine damalige Freundin Anne Bakert. "Fahrt zur Hölle" waren damals die Abschiedsworte von Wollersheim. Da im Vorfeld Michael Wendler die Schlagzeilen bestimmt, könnte es gut sein, dass die anderen Paare den Schlagerstar möglichst schnell wieder loswerden wollen. Ob aus Neid oder taktischem Kalkül, sei mal dahingestellt. "Ich bin überzeugt, dass uns diese Erfahrung als Paar zusammenschweißen wird", sagt der Wendler. "Die anderen Paare werden allerdings irgendwelche Dinge erfinden, um dich nominieren zu dürfen und die werden dann das Haar in der Suppe suchen."

