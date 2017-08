Am Montag wird es zappenduster

Sonnenfinsternis in den USA live auf N24 zu sehen

Am 21. August herrscht in den USA eine totale Sonnenfinsternis: Wer das Spektakel nicht vor Ort sehen kann, darf es in der Liveübertragung und im Stream von N24 verfolgen.

Erinnern Sie sich an die letzte totale Sonnenfinsternis in Deutschland? Sie tauchte das Land am 11. August 1999 in Dunkelheit – und in einen bislang ungesehenen Hype. Jeder wollte eine Schutzbrille haben, um das Spektakel besser mitverfolgen zu können. Seither hat sich eine Art Sonnenfinsternis-Tourismus entwickelt, der dem seltenen Naturschauspiel rund um die Welt folgt.

Nächstes Ziel: Die USA am Montag, 21. August. An jenem Tag zieht eine totale Sonnenfinsternis von der West- zur Ostküste über Nordamerika. Doch auch von Deutschland aus gibt es Gelegenheit, das Dunkel in den Vereinigten Staaten live mitzuverfolgen.

Auch im Stream zu sehen

N24 überträgt das Spektakel in einer Sondersendung am 21. August ab 18.25 Uhr live (und im Stream auf Welt.de). Gerade einmal drei Minuten lang wird sich der Mond so vor die Sonne schieben, dass nur noch die berühmte Korona aufleuchtet. Sie gibt auch der Wissenschaft, vor allem der Astronomie, seltene Chance, unsere Sonne näher zu beobachten. Mehr Gelegenheit dazu bietet sich in Nordamerika jedoch schon 2019. In Deutschland müssen wir auf die nächste Sonnenfinsternis noch "etwas" warten: Die nächste totale Sonnenfinsternis findet am 3. September 2081 statt.

Mehr Hintergründe zum Ereignis zeigt N24 am Freitag, 6. Oktober, 23.05 Uhr, in der Dokumentation "Total Eclipse – Sonnenfinsternis über Amerika", die vor allem die wissenschaftlichen und technischen Untersuchungen rund um das Phänomen begleitet.

Quelle: teleschau – der Mediendienst