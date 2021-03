Sportschau: Esther Sedlaczek wird Moderatorin – Opdenhövel geht

Im Fußball würde man wohl von einem Transfer-Coup sprechen: Die "Sportschau" holt Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek. Sie wird Nachfolgerin von Matthias Opdenhövel. Opdenhövel wird seinen Vertrag, der im Juli 2021 ausläuft, nicht mehr verlängern.

"Der Wechsel von Esther Sedlaczek in die ARD bedeutet, dass die 'Sportschau' weiblicher wird. Zum ersten Mal haben wir ab Sommer im 18-Uhr-Team am Samstag mehr Moderatorinnen als Moderatoren im Einsatz", sagte der ARD-Vorsitzender und Intendant des WDR Tom Buhrow. Jessy Wellmer und Alexander Bommes sind die weiteren Moderatoren der Samstagsausgabe. "Aber der Abschied von Matthias Opdenhövel wird uns dennoch schwerfallen. Er hat die 'Sportschau' ungemein bereichert, und seine ganz besondere Art, den Sport - egal ob Fußball oder Skispringen - zu kommentieren, wird den Zuschauerinnen und Zuschauern fehlen."

Opdenhövel arbeitet zehn Jahre lang als "Sportschau"-Moderator. Aktuell ist er auch bei ProSieben bei "The Masked Singer" zu sehen. "Die letzten zehn Jahre waren eine tolle Zeit für mich. Denn ich konnte meine Vielseitigkeit im Sport ausleben. In der 'Sportschau', beim Skispringen und bei Fußball-Großereignissen. Mit dem absoluten Highlight WM-Finale 2014 im Maracana. Das hat mir alles viel Spaß gemacht. Aber nun ist es Zeit für was Neues. Darauf freue ich mich. Ein dickes TschauTschüss aus Köln!"

Esther Sedlaczek ist seit zehn Jahren für Sky im Fußball unterwegs. Zunächst war sie Field Reporterin, später wurde sie auch Moderatorin. "Die 'Sportschau' ist seit Jahrzehnten eine absolute Institution in der Sport-Berichterstattung. Ich bin sehr stolz, die Nachfolge von vielen tollen Moderatorinnen und Moderatoren der 'Sportschau' anzutreten, und freue mich sehr auf die neue Aufgabe", sagt Sedlaczek, die im August 2021 ihren neuen Job antreten wird.

"Es ist uns gelungen, mit Esther Sedlaczek eine beeindruckend vielseitig begabte Reporterin und Moderatorin und exzellente Fußball-Expertin für unser Team der 'Sportschau' zu gewinnen", sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres. Neben der Moderation der Bundesliga-"Sportschau" im Ersten und der "Sportschau" am Sonntag ist geplant, Esther Sedlaczek u. a. auch als Moderatorin im Rahmen von Fußball-Liveübertragungen einzusetzen.

Quelle: areh