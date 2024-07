Streaming-Tipps für den Sommer 2024: Von Sport über Thriller

Der dreiteilige Film „Tod für Olympia – Der Fall Birgit Dressel“ erzählt die Geschichte der deutschen Siebenkämpferin, die im Alter von nur 26 Jahren an einem Multiorganversagen starb – ausgelöst durch Doping. Die gebürtige Bremerin galt als Hoffnung der deutschen Leichtathletik im Siebenkampf.

In sechs Folgen erleben die Zuschauer, wie hart Elitesprinter für ihre Erfolge kämpfen müssen: während des Trainings, gegen die Konkurrenz und gegen die Medien. Die Doku-Serie stellt unter anderem Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson, Fred Kerley und Noah Lyles vor.

Oscar-Preisträger Asif Kapadia hat gemeinsam mit Joe Sabia die letzten Tage der Karriere von Roger Federer begleitet. Was ursprünglich als Heimvideo gedacht war, ist nun bei Amazon Prime zu sehen. Der Film zeigt Federer von seiner verletzlichen Seite und lässt Rivalen zu Wort kommen.

Eileen

Eileen (Thomasin McKenzie) arbeitet in den 1960er-Jahren in einer Strafanstalt für Jugendliche als Sekretärin. Als sie auf die neue Erziehungsbeauftragte des Gefängnisses (gespielt von Anne Hathaway, Foto) trifft, ist sie fasziniert. Eine Freundschaft entsteht, doch schon bald findet sich Eileen mitten in einem Verbrechen wieder.