Der Super Bowl, das Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL, zählt zu den größten Sportereignissen weltweit. Wir erklären, wo und wann Sie das Spiel zwischen den Atlanta Falcons und New England Patriots live im TV und online im Stream sehen können.Wenn die Atlanta Falcons am 5. Februar 2017 um 17.30 Uhr Ortszeit im NRG Stadium in Houston, Texas, auf die New England Patriots treffen, verfolgen bis zu 800 Millionen Menschen das Football-Mega-Event an ihren heimischen TV-Geräten. Und auch in Deutschland werden tausende NFL-Fans dem Kick-off zum 51. Super Bowl entgegenfiebern.Los geht es im Fernsehen um 20.15 Uhr auf ProSieben Maxx mit einer Countdown-Show, in der die wichtigsten Fakten zum NFL-Finale präsentiert werden. Ab 22.55 Uhr übernimmt dann Sat.1 die Berichterstattung und zeigt den Super Bowl (Kick-off um 0.30 Uhr deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag) live und in voller Länge.Kommentiert wird das Spiel wie schon im Vorjahr von Frank Buschmann und mehreren Experten, die den Football-Laien in den zahlreichen Unterbrechungen Taktik und Regeln erklären sollen.Wer keine Möglichkeit hat, den Super Bowl 2017 im Fernsehen zu verfolgen, kann über das Internet einschalten. Unter www.ran.de wird das Finale der NFL im kostenlosen Livestream übertragen.Für die besonders Interessierten startet der Stream am Sonntag bereits ab 11 Uhr mit Zusammenfassungen der NFL Gamedays 2016/17. Anschließend geht es ab 20.15 Uhr mit dem Countdown zum Super Bowl sowie der Live-Übertragung des 51. Finales der NFL weiter.