Super Bowl 2021: Wann ist er? Wo läuft er im TV und Livestream?

Der Super Bowl zieht sportbegeisterte Zuschauer weltweit Jahr für Jahr aufs Neue in seinen Bann. Auch in Deutschland begeistern sich immer mehr Menschen für die NFL.

Hier erfahren Sie, wo der Super Bowl im TV übertragen wird, wo es das Spiel in der Wiederholung zu sehen gibt und vieles mehr.

Ist der Super Bowl live im TV und Livestream zu sehen?



Ja. In Deutschland ist der Super Bowl sowohl im Free-TV sowie online im kostenlosen Livestream von ProSieben und ran.de zu sehen. Die Vorberichterstattung zum Super Bowl 2021 startet am Sonntag, 7. Februar um 20.15 Uhr bei ProSieben Maxx, ehe ProSieben ab 22.40 Uhr übernimmt. Kick-off in Tampa (Florida) ist um 00.40 deutscher Zeit.

Zusätzlich zur Ausstrahlung im Fernsehen wurden alle Formate auch konstenlos im Internet via Stream unter ran.de, der ran-App, auf prosieben.de, prosiebenmaxx.de sowie auf Joyn gezeigt. Auch der Streaming-Anbieter DAZN überträgt das NFL-Finale live. Hier hat der Zuschauer die Wahl zwischen deutschem Kommentar oder dem englischen Original-Kommentar von NBC. -> DAZN jetzt einen Monat kostenlos testen*

Wo kann ich die Wiederholung des Super Bowl sehen?

ProSiebenMAXX wiederholt das NFL-Finale in der Regel am folgenden Montag am Vormittag. Streaming-Anbieter DAZN hat den Super Bowl als Re-Live im Angebot – sowohl mit deutschem als auch mit amerikanischem Originalkommentar.

Wo findet der Super Bowl 2021 statt?

Das Finale um die NFL-Krone findet am 7. Februar 2020 im Raymund James Stadium in Tampa (Florida) statt. Die Heimstätte der Tampa Bay Buccaneers bietet etwa 65.000 Zuschauern Platz.

Welche Teams sind beim Super Bowl 2021 dabei?

Das steht noch nicht fest. Die Playoffs in der NFL beginnen am 9. Januar 2021. Die Halbfinal-Spiele, in denen die beiden NFL-Finalisten ermittelt werden, steigen am 24. Januar. Mehr Infos zur Übertragung der Playoff-Spiele im deutschen Fernsehen finden Sie hier.

Wer tritt in der Halbzeitshow auf?

Die Halftime-Show soll für manch einen Zuschauer interessanter sein, als das eigentliche Finalspiel selbst. In diesem Jahr wird The Weeknd die Halbzeitshow bestreiten. Er landete 2020 mit "Blinding Lights" einen Mega-Hit.

