Super Bowl 2021 im TV: Uhrzeit, Live-Übertragung, Datum

Der Super Bowl zieht sportbegeisterte Zuschauer weltweit Jahr für Jahr aufs Neue in seinen Bann. Auch in Deutschland begeistern sich immer mehr Menschen für die NFL. Hier erfahren Sie, wo und wann der Super Bowl zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Kansas City Chiefs im TV übertragen wird, wo es das Spiel in der Wiederholung zu sehen gibt und vieles mehr.

Wann und zu welcher Uhrzeit findet der Super Bowl 2021 statt?

Der Super Bowl findet am 7. Februar 2021 in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit statt. Das Duell zwischen den Siegern aus der National Football Conference (NFC) und American Football Conference (AFC) ist das insgesamt 55. Endspiel der National Football League (NFL). Kick-off ist um 00.40 Uhr deutscher Zeit in Tampa (Florida).

Welche Teams sind beim Super Bowl 2021 dabei?

Seit dem 25. Januar ist klar: Quarterback-Legende Tom Brady trifft mit den Tampa Bay Buccaneers auf Star-Quarterback Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs. Die Teams hatten sich in den am 9. Januar 2021 gestarteten Play-offs durchgesetzt. Tampa Bay warf zuletzt die Green Bay Packers mit einem 31:26 raus, Titelverteidiger Kansas besiegte die Buffalo Bills mit 38:24. Für Tom Brady, der erst zur neuen Saison von den New England Patriots zu den "Bucs" gewechselt war, ist es bereits die zehnte Super-Bowl-Teilnahme. Sollte er den Super Bowl 2021 gewinnen, wäre es sein siebter Erfolg.

Ist der Super Bowl live im TV und Livestream zu sehen?



Ja. In Deutschland ist der Super Bowl sowohl im Free-TV sowie online im kostenlosen Livestream von ProSieben und ran.de zu sehen. Die Vorberichterstattung zum Super Bowl 2021 startet am Sonntag, 7. Februar um 20.15 Uhr bei ProSieben Maxx, ehe ProSieben ab 22.40 Uhr übernimmt.

Zusätzlich zur Ausstrahlung im Fernsehen werden alle Formate auch konstenlos im Internet via Stream unter ran.de, der ran-App, auf prosieben.de, prosiebenmaxx.de sowie bei Streamingdienst Joyn gezeigt. Auch der Streaming-Anbieter DAZN überträgt das NFL-Finale live. Hier hat der Zuschauer die Wahl zwischen deutschem Kommentar oder dem englischen Original-Kommentar von NBC. -> DAZN jetzt einen Monat kostenlos testen*

Wo kann ich die Wiederholung des Super Bowl sehen?

ProSiebenMAXX wiederholt das NFL-Finale in der Regel am folgenden Montag am Vormittag. Streaming-Anbieter DAZN hat den Super Bowl als Re-Live im Angebot – sowohl mit deutschem als auch mit amerikanischem Originalkommentar.

Wo findet der Super Bowl 2021 statt?

Austragungsort des Finales um die NFL-Krone ist das Raymund James Stadium in Tampa (Florida). Es ist seit 1998 die Heimstätte der Tampa Bay Buccaneers und bietet in der Regel etwa 65.000 Zuschauern Platz. Für Großveranstaltungen – und das ist der Super Bowl – kann es jedoch auf bis zu 75.000 Plätze erweitert werden. In Corona-Zeiten ist das jedoch nicht nötig (siehe unten). Der Super Bowl wurde im Raymund James Stadium bislang zwei Mal ausgetragen: 2001 und 2009. Gewonnen haben ihn dort die Baltimore Ravens und die Pittsburgh Steelers.

120 Kameras werden beim Super Bowl eingesetzt, so viele wie nie zuvor. Darunter befinden sich 25 Kameras, die zur Superzeitlupe fähig sind. Zum Vergleich: "Wenn es in der Fußball-Bundesliga zu einem absoluten Spitzenspiel kommt, sind insgesamt rund 30 Kameras im Einsatz", erklärt "ran"-Sportchef Alexander Rösner.

Sind beim Super Bowl 2021 Zuschauer im Stadion?

Ja. Es werden insgesamt 22.000 Menschen das Finale der NFL live im Stadion verfolgen können. 7500 davon sollen bereits geimpfte Mitarbeiter aus medizinischen Einrichtungen sein. Sie haben die Tickets als Dankeschön für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie erhalten. Für alle weiteren Zuschauer gilt die Einhaltung strikter Schutz- und Hygienemaßnahmen. Das gab die NFL am 22. Januar bekannt.

Wer tritt in der Halbzeitshow des Super Bowl 2021 auf?

Die Halftime-Show soll für manch einen Zuschauer interessanter sein, als das eigentliche Finalspiel selbst. In diesem Jahr wird The Weeknd die Halbzeitshow bestreiten. Er landete 2020 mit "Blinding Lights" einen Mega-Hit. Country-Star Eric Church und R'n'B- und Soul-Diva Jazmine Sullivan singen vor dem Kick-off die US-Hymne. Das größte Einzelsportevent der Welt lockt allein in den USA bis zu 115 Millionen Menschen vor die Fernseher. Kein Wunder also, dass ein 30-sekündiger Werbespot in der Halbzeitpause schnell mal einige Millionen Dollar kosten kann. 2020 traten übrigens Jennifer Lopez und Shakira beim Super Bowl auf.

Welche Teams sind die Rekordsieger beim Super Bowl?

Erst zwei NFL-Teams ist es gelungen, den Super Bowl in seiner langjährigen Geschichte schon sechs Mal zu gewinnen. Die New England Patriots sowie die Pittsburgh Steelers stehen mit je sechs Trophäen gemeinsam an der Spitze. Verfolgt werden Sie von den Dallas Cowboys und San Francisco 49ers, die je fünf Mal erfolgreich waren. Bill Belichick, Trainer der New England Patriots, hat den Super Bowl übrigens schon acht Mal gewonnen. Unter den Spielern liegt Quarterback Tom Brady mit sechs Super-Bowl-Titeln vorn – 2021 könnt nun sein siebter Titel folgen. Mit Markus Koch und Sebastian Vollmer gewannen zudem zwei Deutsche den Super Bowl. Koch griff 1988 mit den Washington Redskins zum Titel, Vollmer sicherte sich die Vince-Lombardi-Trophy 2015 und 2017 mit den New England Patriots.

*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Wenn Sie auf den Link klicken und anschließend das Angebot wahrnehmen, bekommen wir eine Provision. Für Sie ändern sich weder Preis noch Konditionen.

Quelle: areh