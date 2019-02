Abnehmshow in SAT.1

Abnehmshow in SAT.1:

Von Jürgen Winzer

2751,5 Kilogramm bringen die 18 Kandidaten gemeinsam auf die Waage, die sich für das Camp von "The Biggest Loser" (SAT.1) qualifizierten. Es war ein tränenreicher Auftakt zur neuen Staffel.

"Arsch aufreißen, sich beweisen" war das Motto zum Auftakt der neuen Staffel von "The Biggest Loser" (SAT.1), der erfolgreichsten Abspeckshow des deutschen Fernsehens. 50 Kandidaten wurden im dreitägigen "Bootcamp" im Münchner Olympiastadion auf Herz und Nieren geprüft. Nur 18 Schwergewichte – je neun in den "Team Pink", trainiert von Heike Spaleck (31) und "Team Patrol", geführt von Coach Ramin Abtin (46) – konnten ein Ticket nach Andalusien lösen. Da wurde viel geweint – ein guter Anfang für "ein neues, gesünderes Leben" auch für jene, die Teamchefin Christine Theiss (38) nicht nach Spanien folgen konnten. Denn Tränenflüssigkeit wiegt auch. Gefühlt wurden da ein paar Liter von den Kandidaten weggespült.

Für die Bewerber geht es nicht einfach darum, ein paar Kilo abzunehmen oder am Ende als Sieger gar 50.000 Euro zu kassieren. "Das ist meine letzte Chance auf ein normales, auf ein gesundes Leben", sagte etwa Michi (43). Dafür, vom teilweise lebensbedrohlichen Übergewicht unter Anleitung des TBL-Teams wegzukommen, wollen die Kandidaten über ihre Grenzen hinausgehen. "Ich werde eine Million Prozent geben!", versprach Giuliano (26). "Ich gebe alles, und wenn ich tot umfalle!" Keine leichte Wahl für die Coaches. "Es ist eine Herausforderung, aus antriebslosen, teilweise verzweifelten Menschen Champions zu machen", sagt Coach Ramin Abtin, früher mehrfacher Kickbox-Weltmeister.

"Ich muss mich halbieren"

Im "Raum der Wahrheit" sahen sich die Kandidaten in Dutzenden von Spiegeln. Schonungslos, schutzlos, keine Möglichkeit, auszuweichen, sich zu verstecken. Hier flossen die Tränen tsunamiartig, als den Bewerbern brutal die Augen geöffnet wurden. "Ich ekle mich vor mir selbst!" – "Ich bin entsetzt, was ich mir über die Jahre angetan habe." – "Ich schäme mich, ich widere mich an." Hier wurden aber auch die Ziele gesteckt: "Ich muss mich halbieren!"

Die Glücklichen, die im "härtesten Camp der Welt" (Ramin Abtin) in Andalusien durch das Verlieren (von Kilos) zu Gewinnern werden können, bringen gemeinsam 2751,6 Kilo auf die Waage. Jedes neunköpfige Team wiegt so viel wie ein Mittelklasseauto!

In Mareikes "Team Pink" (Gesamtgewicht 1392,3 Kilogramm) stehen neben dem schwersten Mann, Mario (196,1 Kilogramm), und der kräftigsten Frau, Kira (173,0 Kilogramm), noch: Anna-Lena (144,4,), Jenny (138), Annika (121,4), Constanze (130,8), René (169,6), Flo (167,9) und Michael (151,1).

Sie fighten gegen Ramins "Team Patrol" (1.359,3 Kilogramm) bestehend aus Melanie (130,6), Pia (114,1), Linda (132,3), Tanja (127,9), Julian (169,1), Ole (171,6), Jens (176,8), Ercan (149,8) und Daniel (187,1).

Quelle: teleschau – der Mediendienst