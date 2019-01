Details zur Staffel

Ein runder Geburtstag für die Abnehm-Show "The Biggest Loser": Die SAT.1-Sendung geht in die zehnte Staffel. Ab Sonntag, 3. Februar, 16.30 Uhr, purzeln wieder die Pfunde. Aus 50 Kandidaten wurden 18 ausgewählt, die nun in Andalusien samt Coaches schwitzen müssen.

Die erste Staffel lief im Jahr 2009, seitdem nahmen über 181 Teilnehmer bei "The Biggest Loser" fleißig ab. Zuletzt durfte sich der Gewinner Saki nicht nur über die Siegprämie von 50.000 Euro freuen, sondern auch über die größte Gewichtsabnahme bislang: 94,5 Kilogramm verlor der Kandidat während der Show.

Auch die elfte Staffel wird moderiert von Christine Theiss, die seit 2012 das Gesicht der Sendung ist. "Zehn Jahre 'The Biggest Loser' – das ist ein echtes Brett. Es gibt keine andere Abnehmshow, die länger im deutschen Fernsehen läuft, geschweige denn erfolgreicher", schwärmt sie. "Wir haben fantastische Kandidaten, die uns jedes Mal aufs Neue mit ihrem Kampfgeist mitreißen. Meine Coaches und ich sind mit Herzblut dabei – vor und hinter der Kamera", erklärt die ehemalige Kickboxerin weiter.

An der Seite der Moderatorin werden auch dieses Jahr die beiden Coaches Ramin Abtin und Mareike Spaleck stehen. Dazu nimmt sich Sophia Thiel den Web-Teilnehmern an.

