Von Christopher Schmitt

Die ersten Assoziationen vieler Deutscher mit Mallorca sind Sonne, Strand und Urlaub. Wahlweise wurde dieser vor allem von Feierwütigen dazu genutzt, in der berühmt-berüchtigten "Schinkenstraße" das fünfte Bier in den Rachen zu kippen. Dabei ist die Balearen-Insel so viel mehr, unter anderem auch Schauplatz der deutsch-britischen Koproduktion "The Mallorca Files". Im Nachmittagsprogramm im ZDF am Sonntag ist die humorvolle zehnteilige Krimi-Serie in Doppelfolgen nun erneut zu sehen. Zuvor war sie bei ZDFneo gelaufen.

Die durchaus unkonventionelle Produktion kommt in der Figurenzeichnung zunächst noch recht gewöhnlich daher: So sind die Charaktere des ermittelnden Duos im spanischsprachigen Ausland wie üblich ungleich angelegt. Hier die strebsame Ermittlerin Miranda (Elen Rhys), britischer Workaholic mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn und neu auf der Insel, dort der extrem relaxte Lebemann Max (Julian Looman) aus München, der es sich hier gemütlich gemacht hat und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Diesmal ist der Deutsche also entgegen der internationalen und oft selbstauferlegten Vorurteile nicht der strenge Streber. Diese Rolle übernimmt, zumindest vordergründig, die Britin. Der Deutsche darf auch mal der Coole sein.

Spektakuläres Setting

Wobei der deutsche Kommissar in diesem Fall von einem niederländisch-österreichischen Schauspieler verkörpert wird. Der gebürtige Wiener Julian Looman spielt seine Rolle mit herausragender Lässigkeit und Selbstironie und ergänzt sich als Sonnyboy perfekt mit der Waliserin Elen Rhys, deren Figur Miranda zu Beginn sowohl mit Max als auch der Insel fremdelt. Aber wohl unvermeidlich nähert sich das ungleiche Paar nicht nur beruflich, sondern auch zwischenmenschlich an.

Die Kriminalgeschichten spielen hinter dem Verhältnis der Hauptpersonen nur die zweite Geige. Daneben nimmt das Setting enorm breiten Raum ein. "Ein großer Unterschied zu anderen Produktionen besteht darin, dass die Insel der dritte Protagonist ist. Es ist ein schöner Ort und gibt der Serie so viel", verspricht Looman, der den Schauplatz Mallorca für einen sehr triftigen Grund zum Einschalten hält. Und tatsächlich transportiert die Krimi-Serie durch die sonnendurchfluteten Bilder von Küsten, Hügeln und Stränden eine angenehm entspannte Stimmung.

