The Masked Singer 2020: Wer fliegt raus? Wer wird demaskiert?

Ein Nashorn in Ballettschuhen? Ein singendes Skelett? Ein Erdmännchen im Sommerkleid? Sowas gibt es wohl nur bei "The Masked Singer". Hier finden Sie alle Infos zur neuen Staffel.

Skelett und Frosch sind ebenso dabei wie Erdmännchen, Alpaka, Nilpferd, Biene, Alien, Hummer, Katze und Anubis. Damit ist nun auch klar: Es wird eine sehr tierische dritte Staffel.

Das aufwendigste Kostüm ist allerdings keines der Tiere. Alle 300 Knochen für das Skelett wurden händisch angefertigt, bemalt, beglitzert und jeweils mit ca. 20 - 40 Swarovski-Steinen besetzt. Die kleinen Tierschädel kommen aus dem 3D-Drucker. 800 Arbeitsstunden waren nötig, um das Kostüm zu fertigen. Während das aufwendigste Kostüm dieser Staffel 25 Kilogramm wiegt, müssen die Sänger im Alpaka- und im Frosch-Kostüm jeweils nur fünf Kilogramm mit sich herumschleppen.

Wer ist raus und wurde enttarnt?

Am Ende jeder Folge muss ein Sänger die Show verlassen und seine Maske fallen lassen. Die Zuschauer dürfen darüber abstimmen, welche Auftritte ihnen besonders gut gefallen haben. Der "Masked Singer" mit den wenigsten Stimmen muss gehen und seine wahre Indentität lüften. Wir halten Sie an dieser Stelle Folge für Folge auf dem Laufenden:

Folge 4

Wie schon in der Vorwoche werden Sonja Zietlow und Bülent Ceylan von einem Überraschungsgast im Rateteam unterstützt. Und etwas Unterstützung können die beiden durchaus brauchen. "Das Skelett beeindruckt mich am meisten. Aber das Alien raubt mir den Schlaf ...", sagt Zietlow, die vor einem Rätsel steht. "Eine Überraschung nach der anderen. Das ist einfach sensationell! Bisher waren die Demaskierungen einfach großartig!"

Am Dienstag (10. November) treten das Skelett, das Nilpferd, das Erdmännchen-Pärchen, der Anubis, die Katze, das Alien und der Frosch auf. Ein maskierter Sänger wird am Ende der Folge enttarnt.

Folge 3

Carolin Kebekus ist diesmal Gast im Rateteam und tut der dritten Show gut. Die Highlights-Performances sind diesmal die des Anubis, der ein Medley der Backstreet Boys auf die Bühne zaubert, und des Froschs, der quakend "How Deep is Your Love" von den Bee Gees singt. Und natürlich liefert auch das Skelett wieder ab. Zudem schafft es das Alien mit Ed Sheeran und italienischem Operngesang in die nächste Sendung.

Zittern müssen dagegen das Nilpferd, das Alpaka, die Katze und das Erdmännchen-Paar. Es trifft das Alpaka, das also leider keinen vierten Jogginganzug mehr präsentieren darf. Doch wer verbirgt sich in dem Kostüm? Es ist Sylvie Meis! Damit lag Bülent Ceylan mit seinem letzten Tipp richtig. Am (englischen) Akzent und den kleinen Füßen hat der Comedian die Moderatorin erkannt. Wie sie selbst die Show erlebt hat, erklärt Sylvie Meis im Interview.

Folge 2

In der zweiten Folge der neuen Staffel gibt es ein Wiedersehen mit Ruth Moschner. Sie nimmt an der Seite von Sonja Zietlow und Bülent Ceyaln im Rateteam Platz. "Was war das für eine tolle erste Show. Ich saß mit Schoki, dicken Alpakasocken und einem breiten Grinsen gemütlich auf der Couch und habe es genossen, einfach mal Zuschauerin zu sein und mich verzaubern lassen zu dürfen", sagt sie. "Aber natürlich freue ich mich sehr, meine ganzen Ideen und Analysen am Dienstag in der Show mit Sonja und Bülent zu diskutieren." Als Jurorin sieht Ruth Moschner den nächsten bärenstarken Auftritt des Skeletts. Die Sängerin in dem Kostüm gilt schon jetzt als klare Favoritin auf den Titel. Nicht ganz so gut läuft es für den Hummer: Er wird von den Zuschauern rausgewählt. Doch wer verbirgt sich unter der Maske? Es ist Moderator Jochen Schropp. Anders als bei Veronica Ferres in der Vorwoche ist das keine große Überraschung. Auf ihn hatten viele Zuschauer und auch Teile des Rateteams getippt.

Weiter mit dabei sind das Skelett, das Nilpferd, das Erdmännchen-Pärchen, der Anubis, die Katze, das Alpaka, das Alien und der Frosch.

Folge 1

Die Show beginnt direkt mit einer Überrschung. Denn statt des angekündigten Erdmännchens tritt ein Paar auf! Herr und Frau Erdmann eröffnen die neue Staffel mit einem Duett. Nach den Duellen direkt in die nächste Sendung schaffen es das Nilpferd, das Erdmännchen-Paar, die Katze, das Alien und das Skelett. Zittern müssen dagegen das Alpaka, der Anubis, der Hummer, die Biene und der Frosch. Es trifft die Biene, die stimmlich nicht wirklich überzeugen konnte. Doch wer könnte die Sängerin mit dem Sprachfehler sein, die "Sweet Child O' Mine" von Guns N' Roses zum Besten gegeben hatte? Die Zuschauer tippen auf Désirée Nick, doch es ist Schauspielerin Veronica Ferres. Das ist eine echte Überraschung!

Im prisma-Interview verrät Veronica Ferres, wer über ihre Teilnahme Bescheid wusste, wen sie im Skelett- oder Frosch-Kostüm vermutet und warum sie sich bei vielen Menschen entschuldigen muss.

Die Kostüme im Überblick

Das Nilpferd

Das Erdmännchen-Paar

Der Frosch

Der Anubis

Die Biene

Die Katze

Das Alpaka

Der Hummer

Das Skelett

Das Alien

Bilder von allen zehn Kostümen finden Sie hier.

Wer sitzt in der Jury von "The Masked Singer"?

Sonja Zietlow, Bülent Ceylan und ein wöchentlich wechselnder Promi-Rate-Gast wollen zusammen mit allen Fans den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren neuen, aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen. Beide haben schon "The Masked Singer"-Erfahrung gesammelt: Bülent Ceyland stand in der ersten Staffel als ziemlich rockiger Engel auf der Bühne, Sonja Zietlow war in Staffel zwei der verpeilte Hase. Ruth Moschner und Rea Garvey sind für diese Staffel zwar raus, sollen im kommenden Jahr aber als Rate-Juroren zurückkommen. Wer entdeckt die Indizien und kann das größte TV-Rätsel Deutschlands lösen?

Wann sind die Sendetermine von "The Masked Singer"?

Auch die dritte Staffel läuft immer dienstags um 20.15 Uhr – mit einer Ausnahme: Zum Halbfinale dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am Montag, 16. November 2020 rätseln, welche Stars unter den Masken stecken. Das große Live-Finale steigt dann wieder am Dienstag, 24. November 2020, auf ProSieben.

Wer sind die bisherigen Gewinner?

In der ersten Staffel sang sich Max Mutzke als Astronaut in die Herzen der Fans. In Staffel zwei war Tom Beck als Faultier der große Sieger. Viele Zuschauer hatten allerdings geglaubt, dass sich Stefan Raab in dem Kostüm verbarg.