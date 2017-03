| Neues Talk-Format im April

"The Story of my Life": Vox lässt Promis um Jahrzehnte altern

In dem neuen Talk-Format "The Story of my Life" möchte Vox prominente Kandidaten auf eine emotionale Zeitreise einladen und lässt die teilnehmende Paare dank versierter Maskenbildner um Jahrzehnte altern. Mit dabei sind Boris Becker, Guido Maria Kretschmar, Fabian Hambüchen, Nathalie Volk, Rebecca Mir, Thomas Heinze und ihre Partner.

"Was geschieht, wenn das Versprechen 'Mit dir möchte ich alt werden' innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird?" Mit dieser Frage lädt Gastgeberin Désirée Nosbusch die Promis in ihr neues Talkshow-Format "The Story of my Life" auf Vox ein, um sie anschließend von Maskenbildnern in zwei Schritten optisch um 20, 40 oder sogar 60 Jahre altern zu lassen.

Die Promi-Paare selbst treffen erst nach der "Verwandlung" wieder aufeinander und sollen im Gespräch mit Nosbusch herausfinden, welche ungeahnten Gefühle es auslöst, dem geliebten Partner plötzlich um Jahrzehnte gealtert gegenüberzusitzen.

In sechs Folgen stellen sich Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters, Boris und Lilly Becker, Fabian Hambüchen und Marcia Ev, Nathalie Volk und Frank Otto, Rebecca Mir und Massimo Sinató sowie Thomas Heinze und Jackie Brown dem Experiment. Die Ergebnisse zeigt Vox ab dem 11. April immer dienstags um 20.15 Uhr.

