"The Strays": Alle Infos zum Psycho-Thriller von Netflix

Der Release des Thrillers "The Strays" wird heiß erwartet. Am 22. Februar ist es endlich soweit: Netflix veröffentlicht die Eigenproduktion. Hier finden Sie alle Infos zum Film, die bislang bekannt sind.

Worum geht es im Psycho-Thriller? Eine schwarz Frau aus der Londoner Arbeiterschicht versucht, ihrem Leben zu entkommen, und flieht. Achtzehn Jahre später lebt sie ein klassisches Familienleben in einer idyllischen Londoner Vorstadt mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern. Ihre Vergangenheit hat sie schon fast vergessen, als zwei Männer in ihrer Nachbaschaft auftauchen. Auch wenn sie nicht genau, was sie an den beiden stört, ist sie sich sicher, dass etwas nicht stimmt. Sie hat recht: Die beiden Männer zerstören ihr anscheinend perfektes Leben Stück für Stück...

In ihrem Regiedebüt The Strays erzählt Nathaniel Martello-White von einer Frau (Ashley Madekwe, Four Weddings and a Funeral), die in einer Kleinstadt ein behütetes, sicheres wie zufriedenes Leben führt. Doch das Auftauchen von zwei mysteriösen Fremden sorgt dafür, dass ihr Leben Stück für Stück aus den Fugen gerät. Im ersten Trailer zur Netflix-Produktion bekommt ihr davon einen ersten Vorgeschmack.

