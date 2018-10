| Kochshow bei SAT.1

40 Kandidaten stellen sich in der sechsten Staffel von "The Taste" dem Urteil der Jury. Wer schafft es, die Profis mit nur einem Löffel von seinen Kochkünsten zu überzeugen?

Die sechste Staffel von "The Taste" startet am Mittwoch, 10. Oktober 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1. Welche Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland können sich einen Platz in einem der Teams sichern? Für wen endet die Show schon nach dem ersten Auftritt? Diese Fragen beantworten wir Folge für Folge.

Die Kandidaten

Wie in Staffel fünf treten auch in der sechsten Staffel 40 Kandidaten an. Jeder Juror kann fünf Teilnehmer in sein Team wählen. Die Hälfte der Köche muss also schon nach der ersten Runde den Kochlöffel wieder einpacken. Ein Kandidat sorgt bei Alexander Herrmann für weiche Knie: Patissier Christoph (25, Weißenstadt) hat fünf Jahre zusammen mit dem Juror in dessen Restaurant in Wirsberg gearbeitet.

Die Jury

Die Starköche Cornelia Poletto, Frank Rosin, Roland Trettl und Alexander Herrmann bilden wie schon in Staffel fünf die Jury der SAT.1-Show. Das Motto in diesem Jahr dürfte lauten: Alle gegen Herrmann. Schließlich ist der Franke nicht nur Titelverteidiger, sondern hat schon insgesamt dreimal einen Kandidaten aus seinem Team zum Titel gecoacht. Das werden die anderen nicht auf sich sitzen lassen wollen.

Die Rezepte

Nur ein Servier-Löffel bietet den Kandidaten Platz, um ihr kulinarisches Können zu präsentieren. Und es soll gefälligst "Bäm!" im Mund machen. Der Gewinner erhält am Ende ein eigenes Kochbuch und das Preisgeld von 50.000 Euro. Doch natürlich kann man auch die anderen Gerichte zu Hause nachkochen. SAT.1 stellt die Rezepte nach der Sendung auf der Internetseite des Senders zur Verfügung.

Wie funktioniert "The Taste"?

Das Konzept von "The Taste" gleicht dem anderer TV-Castingshows wie "The Voice of Germany". Die Kandidaten müssen in der ersten Runde die Coaches überzeugen, um weiterzukommen. Gelingt ihnen dies, werden sie in das Team eines Coaches aufgenommen und unter dessen Aufsicht durch den weiteren Verlauf der Sendung geführt.