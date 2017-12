Überblick zur Casting-Show

"The Voice": Diese Kandidaten sind weiter und im Halbfinale

Die Blind Auditions sind geschafft, das Finale steht kurz bevor: Für die Kandidaten von "The Voice of Germany" startet die heiße Phase, die über eine große Karriere oder ein vorzeitiges Aus entscheidet. Wir verraten, welche Talente noch im Rennen sind und wer die Casting-Show bereits vorzeitig verlassen musste.

Übere mehrere Folgen hinwegen haben sich Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Samu Haber sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier ihre Teams zusammengestellt und um die besten Sängerinnen und Sänger gekämpft. Jetzt gilt es allerdings, die Besten unter den Besten zu finden, denn das Finale rückt näher.

Diese "The Voice"-Kandidaten stehen im Halbfinale

Aus dem Team von Samu Haber: Lara Samira Will, Natia Todua und Janina Beyerlein.

Aus dem Team von Yvonne Catterfeld: BB Thomaz, Melvin Vardouniotis und Gregor Hägele.

Aus dem Team von Mark Forster: Benedikt Köstler, Filiz Arslan und Michael Russ.

Aus dem Team von Michi Beck und Smudo: Meike Hammerschmidt, Anna Heimrath und Dzenan Buldic.

Diese "The Voice"-Kandidaten sind raus

Team Mark : Felix Harer, Jonas Oberstaller, Maria Giuseppina Cammisa, Miguel Fialho, Pisthar Dakai, Simon Zawila, Jan Hasanov, Silke und Alexander Mohnfeld, Tasha Gonser, Dajana Günther, Marie-Claude Rubin, Robin Portmann, Amin Afify, Michel Oehrlein, Katy Winter, Luana Eschment, Filiz Arslan und Alexandra Sutter.

: Felix Harer, Jonas Oberstaller, Maria Giuseppina Cammisa, Miguel Fialho, Pisthar Dakai, Simon Zawila, Jan Hasanov, Silke und Alexander Mohnfeld, Tasha Gonser, Dajana Günther, Marie-Claude Rubin, Robin Portmann, Amin Afify, Michel Oehrlein, Katy Winter, Luana Eschment, Filiz Arslan und Alexandra Sutter. Team Samu : Mary-Anne Bröllochs, Chiara Tahnee Lütje, Carina Chère, Marcel "Mars" Saibert, Meike Ehnert, Nanette Foh, Julia Schüler, Malina Stark, Tiago Ribeiro Da Costa, Dae-On Jung, Petra Wydler, Georgia Loui, Chris Bertl, Marlin Williford, Yagmur Yagan, Selina Edbauer, Michael Kutscha und Doris Mete.

: Mary-Anne Bröllochs, Chiara Tahnee Lütje, Carina Chère, Marcel "Mars" Saibert, Meike Ehnert, Nanette Foh, Julia Schüler, Malina Stark, Tiago Ribeiro Da Costa, Dae-On Jung, Petra Wydler, Georgia Loui, Chris Bertl, Marlin Williford, Yagmur Yagan, Selina Edbauer, Michael Kutscha und Doris Mete. Team Smudo und Michi : Max Christoph Niemeyer, Patrick "Paddy" Strobel, Mark Schlumberger, Helen Leahey, Isabell Jasmin Plaue, Friederike Bayer, Barbara Padron Hernandez, Benjamin Hartmann, Jade Pearl Baker, Stefanie Nerpel, Semion Bazavlouk, Philip Piller, Luzie Juckenburg, Kim Fries und Melisa Toprakci.

: Max Christoph Niemeyer, Patrick "Paddy" Strobel, Mark Schlumberger, Helen Leahey, Isabell Jasmin Plaue, Friederike Bayer, Barbara Padron Hernandez, Benjamin Hartmann, Jade Pearl Baker, Stefanie Nerpel, Semion Bazavlouk, Philip Piller, Luzie Juckenburg, Kim Fries und Melisa Toprakci. Team Yvonne: David Blair, Alexander Babacan, Linda Helterhoff, Christina Rodrigues, Daniel Castro Dominguez, Jonny Mahoro und Jakob Ude, Patrizia Gasser, Jimmy Risch, Johannes Pinter, Sebastiàn Millepied, Frederic Lipgens, Tina Naderer, Juan Geck, Julien Alexander Blank und Christine Heitz.

Das Finale von "The Voice of Germany" wird am 17. Dezember 2017 live übertragen. Wer gewinnt, entscheiden dabei die Zuschauer.