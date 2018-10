| Casting-Show bei ProSieben

Die Jury der Casting-Show "The Voice Kids" wird im kommenden Jahr ordentlich durchgemischt. Gleich drei Coaches haben mitgeteilt, dass sie 2019 nicht dabei sein werden.

Max Giesinger schrieb am Donnerstag bei Instagram, dass er diesmal nicht dabei sein könne. Der Sänger, der selbst durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von "The Voice of Germany" den Durchbruch schaffte, will sich auf sein neues Album "Die Reise" konzentrieren, dass im November veröffentlicht wird. "Nachdem ich als Talent bei 'The Voice' auf der Bühne stand und als Coach auf dem Stuhl saß, weiß ich, dass ich keine von beiden Erfahrungen missen möchte. Gerade als Coach hatte ich eine unfassbar gute Zeit", schrieb Giesinger.

Wenig später gab auch Nena via Instagram ihren Ausstieg bekannt. Auch ihre Tochter Larissa Kerner, die mit der Achtziger-Ikone ein Duo gebildet hatte, wird nicht mehr dabei sein.

"Für uns stehen neue Projekte an und obwohl wir gerne auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen, tanzen wir diesmal nicht mit", schrieb Nena zu einem Video. Ein Comeback scheint aber nicht ausgeschlossen, denn sie sprach lediglich von einer "TVK-Pause".

Somit ist aus der vergangenen Staffel von "The Voice Kids" nur noch Juror Mark Forster übrig, der derzeit auch als Coach bei den "Großen" zu sehen ist. Ob er im kommenden Jahr auch wieder auf seinem Juroren-Stuhl sitzen wird, um die jüngeren Talente zu bewerten und zu coachen, ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig, wer Max Giesinger sowie Nena und Larissa ersetzen wird.