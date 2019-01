| Castingshow bei SAT.1

Der 64 Jahre alte Sänger Dan Lucas hat sich den Sieg in der Premierenstaffel von "The Voice Senior" geholt. Beim Finale gab es allerdings einen Shitstorm.

Zahlreiche Zuschauer kritisierten in den sozialen Medien den Rahmen, in dem die Entscheidung verkündet wurde. Die Auftritte der Finalisten waren schon im Vorfeld aufgezeichnet worden, dennoch konnten die Zuschauer während der TV-Ausstrahlung über den Gewinner abstimmen. Als der Gewinner dann live in einem Mini-Studio gekürt wurde, waren kaum Zuschauer dabei und sogar die Coaches glänzten durch Abwesenheit und meldeten sich nur per Videobotschaft.

Durch den kleinen Rahmen habe man gegenüber den Senioren die Wertschätzung vermissen lassen, so die Kritik zahlreicher Zuschauer. Auch der bekannte Moderator Frank Buschmann meldete sich zu Wort und zeigte sich enttäuscht darüber, wie die Premierenstaffel, die insgesamt vier Folgen umfasste, beendet wurde. Bis zur finalen Entscheidung war die Sendung in den sozialen Netzwerken außerordentlich positiv aufgenommen worden.

Da begeistern Charaktere über Wochen ein Publikum, zeigen Persönlichkeit, können singen und werden zurecht gefeiert und dann so ein Ende? So sehr ich die Auftritte und die Idee geliebt habe, das ist einfach unwürdig. Ich finde es soooo schade! #TheVoiceSenior — Frank Buschmann (@FrankBuschmann) 4. Januar 2019

SAT.1 reagierte auf die Kritik und erklärte noch am Abend via Twitter, man habe das Finale aus produktionstechnischen Gründen bereits im Dezember aufzeichnen müssen. Der Sender nehme sich die Kritik aber zu Herzen und werde diese, sollte es zu einer zweiten Staffel kommen, berücksichtigen.

Info 1: Liebe #TheVoiceSenior-Fans, wir mussten das Finale aus produktionstechnischen Gründen bereits im Dezember aufzeichnen. Damit Ihr live abstimmen könnt, haben wir diesen Weg gewählt. — SAT.1 (@sat1) 4. Januar 2019

Info 2: Wir nehmen uns Eure Kritik wie immer zu Herzen. Sollten wir eine weitere Staffel machen, werden wir sie gerne berücksichtigen. #TheVoiceSenior — SAT.1 (@sat1) 4. Januar 2019

Die Kritik überschattete leider etwas den Sieg von Dan Lucas, der bei "The Voice Senior" einen beeindruckenden Auftritt nach dem anderen hingelegt hatte. Der 64-Jährige ist ein erfahrener Musiker, früher sang er in der DDR-Band Karussell.

Diese Kandidaten standen im Finale von "The Voice Senior"

Team Yvonne: Fritz Bliesener (80, Trappenkamp/Schleswig-Holstein), Janice Harrington (76, Lüneburg)

Team Mark: Joerg Kemp (65), aus Düsseldorf, Giselle Rommel (78, Düsseldorf)

Team BossHoss: Willi Stein (68, Stuttgart), Wolfgang Schorer (61, Stuttgart)

Team Sasha: Gabriele Treftz (78, München) und Dan Lucas (64, München)

Quelle: areh