| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 4. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 4. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Grottenschlecht oder besser als ihr Ruf: Was taugt die GroKo wirklich?

Grottenschlecht oder besser als ihr Ruf: Was taugt die GroKo wirklich? Gäste: Norbert Walter-Borjans (SPD, kandidiert gemeinsam mit Saskia Esken für den Parteivorsitz), Norbert Röttgen ( CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses), Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende), Andreas Rödder (Historiker), Melanie Amann (Journalistin; Leiterin des "Spiegel!-Hauptstadtbüros)

Die Große Koalition hat einen schlechten Ruf. CDU/CSU und SPD wurden bei den Landtagswahlen zuletzt ordentlich abgestraft. Taugt die Regierung mehr, als ihre Kritiker glauben? Und macht sich die GroKo selbst klein - durch dauernden Streit um Klima, Rente und das Spitzenpersonal? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 6. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Es gibt kein festgelegtes zentrales Thema.

Es gibt kein festgelegtes zentrales Thema. Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. November, 22.55 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. November, 22.55 Uhr (ZDF) Thema: 30 Jahre Mauerfall und die Ballon-Flucht

30 Jahre Mauerfall und die Ballon-Flucht Gäste: Roland Jahn (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und ehemaliger Bürgerrechtler), Katja Kipping (Linken-Vorsitzende), Günter Wetzel (flüchtete in einem selbstgebastelten Heißluftballon) und Michael Bully Herbig (Regisseur, "Ballon")

Bei Dunja Hayali steht drei Tage vor dem Mauerfall-Jubiläum dieses Thema im Mittelpunkt. Dunja Hayali besucht mit einem ehemaligen Häftling die Gedenkstätte des Stasi-Gefängnisses in Berlin-Hohenschönhausen und lässt sich erklären, wie es damals war, in die Fänge des Staates geraten zu sein. Die wohl spektakulärste Fluchtgeschichte schrieben vor 40 Jahren die Familien Strelzyk und Wetzel, die mit einem selbstgebastelteten Heißluftballon über die Grenze flogen. Günter Wetzel ist zu Gast.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 10. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 10. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.