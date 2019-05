Stuttgart gegen Dortmund

Von teleschau

Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag hingen bei den Spielern von Borussia Dortmund die Köpfe. Trotz des 2:0-Sieges gegen Borussia Mönchengladbach reichte es für die Schwarz-Gelben nicht zum heiß ersehnten Titel. Besser machen wollen es jetzt die Junioren des Ruhrpottklubs.

Im Finale der U19-Bundesliga trifft die Nachwuchsmannschaft des BVB auf den VfB Stuttgart. Wer am Ende des Endspiels als Sieger auf dem Podest steht, das entscheidet sich am Sonntag, 2. Juni, ab 12.40 Uhr. Sport1 übertragt das Spiel live im TV und per Livestream auf sport1.de. Das Geschehen auf dem Spielfeld begleitet Kommentator Markus Höhner.

Der VfB Stuttgart, der mit bisher zehn Titeln Rekordmeister im Jugendbereich ist, qualifizierte sich nach einem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg. Rückenwind holten sich die Schwaben in der vergangenen Woche, als sie gegen RB Leipzig den DFB-Pokal der Junioren gewannen. Dennoch: Auch der BVB geht mit viel Selbstvertrauen ins Finale, nachdem er im Halbfinale den großen Ruhr-Rivalen Schalke 04 ausschaltete.

Schon bevor sich die Junioren im letzten Spiel der Saison auf dem Platz duellieren, können sich Fußball-Fans auf die Partie einstimmen. Ab 9 Uhr wirft Sport1 einen Blick auf Highlights der Bundesliga-Saison. Außerdem rekapituliert der Sportsender ab 11 Uhr die Höhepunkte des "CHECK24 Doppelpass".

Quelle: teleschau – der Mediendienst