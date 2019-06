| Endrunde in Italien

Wie schlägt sich der deutsche Nachwuchs bei der U21-EM in Italien (16. bis 30. Juni)? Und wie kann man das sehen? Hier gibt's die Infos zur U21-EM im TV.

Die Spiele des DFB-Teams werden live bei ARD oder ZDF übertragen, weitere Begegnungen laufen bei Sport1 sowie im Livestream bei sportschau.de oder ZDF.de/Sport. Sollte es Deutschland ins Halbfinale oder gar ins Finale schaffen, würden auch diese Spiele bei ZDF (Halbfinale) und ARD (Finale) laufen. Das Halbfinale und Finale ohne deutsche Beteiligung wären wiederum bei Sport1 zu sehen.

Die Finalrunde ist das erklärte Ziel der deutschen Mannschaft. "Für die EM haben wir ambitionierte Ziele und wollen so weit wie möglich kommen", wird Trainer Stefan Kuntz bei dfb.de zitiert. "Das bedeutet für uns auf jeden Fall, das Halbfinale zu erreichen, weil wir uns damit auch für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifizieren würden." Nach zwei Siegen zum Auftakt ist das Halbfinale für die DFB-Auswahl greifbar nah.

Der Spielplan der U21-EM

VORRUNDE

Sonntag, 16. Juni

Gruppe A: Polen - Belgien 3:2

Gruppe A: Italien - Spanien 3:1

Montag, 17. Juni

Gruppe B: Serbien - Österreich 0:2

Gruppe B: Deutschland - Dänemark 3:1

Dienstag, 18. Juni

Gruppe C: Rumänien - Kroatien 4:1

Gruppe C: England - Frankreich 1:2

Mittwoch, 19. Juni

Gruppe A: Spanien - Belgien 2:1

Gruppe A: Italien - Polen 0:1

Donnerstag. 20. Juni

Gruppe B: Dänemark - Österreich 3:1

Gruppe B: Deutschland - Serbien 6:1

Freitag, 21. Juni

Gruppe C: England - Rumänien 2:4

Gruppe C: Frankreich - Kroatien 1:0

Samstag, 22. Juni

Gruppe A: Belgien - Italien 1:3

Gruppe A: Spanien - Polen 5:0

Sonntag, 23. Juni

Gruppe B: Österreich - Deutschland (21.00 Uhr, ZDF)

Gruppe B: Dänemark - Serbien (21.00 Uhr, Sport1 / Livestream ZDF)

Montag, 24. Juni

Gruppe C: Kroatien - England (21.00 Uhr, Sport1 [Konferenz] / Livestream ZDF)

Gruppe C: Frankreich - Rumänien (21.00 Uhr, Sport1 [Konferenz] / Livestream ZDF)

K.O.-RUNDE*

Donnerstag, 27. Juni

Halbfinale: Spanien - Zweiter Gruppe B/C oder Sieger Gruppe C

Halbfinale: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A oder Sieger Gruppe C

Sonntag, 30. Juni

Finale (20.45 Uhr)

*Für das Halbfinale qualifizieren sich die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite. Sollte Deutschland es in die Finalrunde schaffen, würden ARD/ZDF die weiteren Spiele des DFB-Teams übertragen. Das ZDF würde dann das Halbfinale mit deutscher Beteiligung zeigen, die ARD das Finale.

Der deutsche EM-Kader bei der U21-EM

Tor:

Florian Müller (1. FSV Mainz 05)

Alexander Nübel (FC Schalke 04)

Markus Schubert (Dynamo Dresden)

Abwehr:

Waldemar Anton (Hannover 96)

Timo Baumgartl (VfB Stuttgart)

Benjamin Henrichs (AS Monaco)

Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC)

Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Felix Udokhai (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld:

Nadiem Amiri (TSG 1899 Hoffenheim)

Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund)

Maximilian Eggestein (Werder Bremen)

Robin Koch (SC Freiburg)

Eduard Löwen (1. FC Nürnberg)

Arne Maier (Hertha BSC)

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Levin Öztunali (1. FSV Mainz 05)

Marco Richter (FC Augsburg)

Suat Serdar (FC Schalke 04)

Angriff:

Johannes Eggestein (Werder Bremen

Lukas Nmecha (Proston North End)

Luca Waldschmidt (SC Freiburg)

Trainer: Stefan Kuntz

Spielorte und Stadien der U21-EM

Gespielt wird bei der EM in sechs verschiedenen Stadien. Das größte davon ist das Stadio Renato Dall'Ara in Bologna. Deutschland absolviert zwei seiner drei Gruppenspiele in Udine und ein weiteres (gegen Serbien) in Triest. Das Finale findet in Udine statt.

Stadio Renato Dall'Ambra - Bologna (Fassungsvermögen: 36.462)

Stadio Nereo Rocco - Triest (Fassungsvermögen: 28.565)

Stadio Friuli - Udine (Fassungsvermögen: 25.132)

Stadio Dino Manuzzi - Cesena (Fassungsvermögen: 23.860)

Mapei Stadium / Città del Tricolore - Reggio nell'Emilia (Fassungsvermögen: 21.525)

San Marino Stadium - Serravalle (Fassungsvermögen: 7000)

