| Viele Klassiker, wenig Premieren

Am Vatertag holen die Sender ein paar Klassiker wieder hervor. Fans von Zeichentrick- und Animationsfilmen kommen bei SAT.1 auf ihre Kosten. Wir haben die Spielfilm-Highlights an Christi Himmelfahrt 2019 zusammengestellt.

DIE HIGHLIGHTS TAGSÜBER

Free Willy - Ruf der Freiheit, 10.30 Uhr - 12.45 Uhr, SAT.1

Der 12-jährige Jesse freundet sich in einem Vergnügungspark mit Orca Willy an, der ein klägliches Dasein fristet. Das Kind will dem Wal zur Flucht verhelfen. Spannende Familienunterhaltung mit hervorragend fotografierten Tieraufnahmen.

Natürlich blond 2, 11.05 - 12.45 Uhr, RTL

Elle arbeitet nach ihrem erfolgreichen Havard-Studium als Anwältin, als sie einen Tierschutzskandal aufdeckt: Chihuahuas wir ihr geliebtes Hündchen werden für Tierversuche missbraucht. Wer den Natürlich Blond! mochte, der ist auch hier wieder gut bedient.

Das fliegende Klassenzimmer, 12.00 - 13.30 Uhr, rbb

Verfilmung (1973) des gleichnamigen Romans von Erich Kästner. Joachim Fuchsberger und Heinz Reincke spielen die Hauptrollen in diesem Klassiker, den man sich zumindest aus Nostalgie-Gründen mal wieder anschauen kann.

Forrest Gump, 13.00 bis 15.45 Uhr, kalbeleins

Gefühlt wird kaum ein Film so häufig wiederholt wie der Abräumer bei den Oscars 1995. Tom Hanks überzeugt als gutmütiger Naivling, der ein bewegtes Kapitel der US-amerikanischen Geschichte nach dem anderen durchlebt. Immer wieder schön.

Arielle, die Meerjungfrau, 14.35 Uhr - 16.05 Uhr, SAT.1

SAT.1 stellt den Tag unter das Motto "Disney Filmfest" und zeigt am frühen Nachmittag den beschwingten Animationsfilm von 1989. Vorsicht, Ohrwurmgefahr!

Das doppelte Lottchen, 15.00 bis 16.30 Uhr, HR

Für die meisten Kinder ist das Ferienheim am Wolfgangsee ein Paradies. Doch die zehnjährige Lotte möchte lieber allein sein, Klavier spielen und das Mozarthaus besichtigen. Und dann begegnet ihr auch noch Luise, die ihr verdammt ähnlich sieht ´. Gelungene Neuverfilmung des bekannten Stoffes aus dem Jahr 2017.

Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv, 15.25 - 16.55, Nitro

Mit dieser ersten Komödie um den total verrückten Haustierdetektiv kam Jim Carrey 1994 in den USA erstmals groß heraus, auch wenn sein grimassenreicher Humor und sein hemmungsloser Klamauk nicht jedermanns Sache sind.

Findet Nemo, 16.10 - 18.00 Uhr, SAT.1

Der kleine Clownfisch Nemo ist das einzig überlebende Kind des Witwers Marlin. Eines Tages wird Nemo von einem Taucher entführt. Für Marlin beginnt auf der Suche nach seinem Sohn eine abenteuerliche Reise durch den Ozean.

Findet Dorie, 18.10 - 19.55 Uhr, SAT.1

In der Fortsetzung, die SAT.1 direkt im Anschluss zeigt, steht Dorie, der heimliche Star von "Findet Nemo" im Mittelpunkt. Dorie begibt sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit und gerät dabei selbst in Schwierigkeiten.

DIE HIGHLIGHTS ZUR PRIMETIME

The Sixth Sense, 20.15 - 22.10 Uhr, ServusTV

"Ich sehe tote Menschen", flüstert der völlig verängstigte Cole seinem Kinderpsychologen Malcom Crowe (Bruce Willis) zu. Packender Thriller, der seinen Grusel weniger durch Krawalleffekte, sondern durch dichte Atmosphäre erzeugt.

Robin Hood, 20.15 - 22.20 Uhr, ZDFneo

Russel Crowe spielt in dieser Verfilmung von 155 den berühmten Helden. An die erste Zusammenarbeit zwischen Crowe und Regisseur Ridley Scott, dem Historienepos "Gladiator", reicht "Robin Hood" allerdings nicht ansatzweise heran.

Ben Hur, 20.15 - 22.35 Uhr, RTL

RTL zeigt das Remake von 2016 als Free-TV-Premiere, das deutlich weniger bombastisch und episch als die Vorgänger ausfällt. Direkt im Anschluss hat der Kölner Privatsender noch das bildgewaltige Action-Historien-Drama "Auferstanden" (2016) als Free-TV-Premiere im Programm.

James Bond 007 - Goldeneye, 20.15 - 23.00 Uhr, VOX

Die "James Bond"-Festspiele bei VOX gehen weiter. Diesmal zeigt der Privatsender den ersten Film, in dem Pierce Brosnan die Rolle des Agenten 007 übernahm. Ein Film, der sich zum Glück selbst nicht sonderlich ernst nimmt und solide Action-Unterhaltung bietet.

Space Cowboys, 20.15 - 23.00 Uhr, kabeleins

Vier Astronauten werden aus dem Ruhestand geholt, um die Welt zu retten. Dank der brillianten Darsteller um Clint Eastwood und des augenzwinkernden Humor und trotz recht unglaubwürdiger Story allerbeste Unterhaltung.

Er ist wieder da, 20.15 - 22.35 Uhr, ProSieben

Der Satire-Roman "Er ist wieder da" von Timur Vermes über den Adolf Hitler der Neuzeit verkaufte sich über 2 Millionen Mal. Die Verfilmung entfernt sich allerdings weit von der Vorlage, nach dem Geschmack vieler zu weit.

The Cabin in the Woods, 20.15 - 21.50 Uhr, kabeleins Classics

Für fünf Freunde wird der Urlaub in einer abgelegenen Hütte zum Horror-Trip. Denn zwei dubiose Forscher spielen ein perfides Spiel mit der Gruppe. Intelligenter Horrorfilm, der sich vom üblichen Einheitsbrei abhebt und in Teilen auch als Parodie auf das Genre funktioniert.

Vaiana, 20.15 - 22.25 Uhr, SAT.1

Eine Südsee-Prinzessin muss gemeinsam mit einem tierischen Sidekick und einem rüden Hallodri von Halbgott ihr Inselparadies retten. Gelungener Spaß für die ganze Familie, den SAT.1 als Free-TV-Premiere ausstrahlt.

DIE HIGHLIGHTS AB 22 UHR

Das Schweigen der Lämmer, 22.20 - 00.10 Uhr, ZDFneo

Als angehende FBI-Agentin Clarice Starling muss Jodie Forster einen Serienkiller stoppen – mit Hilfe eines anderen Serienmörders (Anthony Hopkins). Das Meisterwerk wurde 1992 mit fünf Oscars ausgezeichnet und bietet Thriller-Unterhaltung, bei der einem das Blut in den Adern gefriert.

Planet der Affen, 23.00 - 01.10 Uhr, kabeleins

Nach siebenmonatiger Raumfahrt - auf der Erde sind inzwischen 2000 Jahre vergangen - muss Kommandant Taylor mit seinem Raumschiff auf einem fremden Planeten notlanden, der von Affen beherrscht wird. SciFi-Klassiker aus dem Jahr 1967 mit beklemmenden Bildern, hervorragender Musik und guten Maskenbildnern.

Trainspotting - Neue Helden, 23.45 - 01.25 Uhr, Nitro

Mark und seine Freunde haben sich eine Welt geschaffen, in der Drogen die Flucht aus dem trüben Alltag bieten. Groteskes, bizarres, rasant inszeniertes und auch komisches Abenteuer zwischen Drogen, Rock 'n' Roll und Aids, das der Überraschungserfolg des Jahres 1995 war.